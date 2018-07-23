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Директор НАСА пообещал узнать о запрете на темнокожих космонавтов в России
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Директор НАСА пообещал узнать о запрете на темнокожих космонавтов в России 

Газета.Ru 58 минут назад
Фото: Газета.Ru
Директор НАСА Джим Брайденстайн пообещал выяснить, существует ли в России запрет на запуск в космос астронавтов-афроамериканцев. Об этом сообщает РИА «Новости».
По имеющейся информации, данное обещание Брайденстайн дал в ответ на вопрос модератора сессии в Центре стратегических и международных исследований. При этом директор заявил, что не знает о подобном запрете.
"Если это так, то я ничего об этом не слышал. Конечно, я спрошу, так ли это, раз вы упомянули об этом. Но я не слышал и не знаю, так ли это", — сказал Брайденстайн.
Предположение о запрете в России запускать в космос афроамериканцев модератор аргументировал тем, что с 2011 года, когда прекратился запуск американских шаттлов, ни один темнокожий космонавт от НАСА не побывал в космосе.
Ранее сообщалось, что Россия после 2020 года предложит гражданам ОАЭ регулярные полеты в космос.
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