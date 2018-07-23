Директор НАСА пообещал узнать о запрете на темнокожих космонавтов в России

Директор НАСА Джим Брайденстайн пообещал выяснить, существует ли в России запрет на запуск в космос астронавтов-афроамериканцев. Об этом сообщает РИА «Новости».

По имеющейся информации, данное обещание Брайденстайн дал в ответ на вопрос модератора сессии в Центре стратегических и международных исследований . При этом директор заявил, что не знает о подобном запрете.

"Если это так, то я ничего об этом не слышал. Конечно, я спрошу, так ли это, раз вы упомянули об этом. Но я не слышал и не знаю, так ли это", — сказал Брайденстайн.

Предположение о запрете в России запускать в космос афроамериканцев модератор аргументировал тем, что с 2011 года, когда прекратился запуск американских шаттлов, ни один темнокожий космонавт от НАСА не побывал в космосе.