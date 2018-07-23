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Россия представит в Женеве доклад о выполнении обязательств по Конвенции против пыток
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Россия представит в Женеве доклад о выполнении обязательств по Конвенции против пыток 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Российская делегация представит в Женеве шестой периодический доклад о выполнении международных обязательств по Конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания. Об этом в понедельник сообщается на сайте МИД РФ.
"25 и 26 июля в Женеве в рамках 64-й сессии Комитета против пыток состоится рассмотрение шестого периодического доклада Российской Федерации о выполнении международных обязательств по Конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания", — говорится в сообщении.
По информации дипломатического ведомства, представлять доклад будет российская делегация во главе с уполномоченным РФ при Европейском суде по правам человека, заместителем министра юстиции РФ Михаилом Гальпериным. В состав делегации войдут представители Минюста, МИД, Минобороны, ФСИН и Генпрокуратуры РФ.
Как отметили в ведомстве, Россия придает большое значение развитию сотрудничества с Комитетом против пыток и договорными органами по правам человека в целом, «рассматривая их в качестве важного элемента международной системы поощрения и защиты прав человека».
В МИД напомнили, что РФ регулярно представляет периодические доклады о выполнении своих соответствующих обязательств. «Считаем, что залогом эффективного взаимодействия на данном направлении должен быть деполитизированный и конструктивный диалог, поддержка национальных усилий в области поощрения и защиты прав человека, а также неукоснительное соблюдение договорными органами положений международных договоров, касающихся предмета их ведения и полномочий», — подчеркнули в дипведомстве.
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