Россия представит в Женеве доклад о выполнении обязательств по Конвенции против пыток

МОСКВА , 23 июля. / ТАСС /. Российская делегация представит в Женеве шестой периодический доклад о выполнении международных обязательств по Конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания. Об этом в понедельник сообщается на сайте МИД РФ.

"25 и 26 июля в Женеве в рамках 64-й сессии Комитета против пыток состоится рассмотрение шестого периодического доклада Российской Федерации о выполнении международных обязательств по Конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания", — говорится в сообщении.

Как отметили в ведомстве, Россия придает большое значение развитию сотрудничества с Комитетом против пыток и договорными органами по правам человека в целом, «рассматривая их в качестве важного элемента международной системы поощрения и защиты прав человека».

В МИД напомнили, что РФ регулярно представляет периодические доклады о выполнении своих соответствующих обязательств. «Считаем, что залогом эффективного взаимодействия на данном направлении должен быть деполитизированный и конструктивный диалог, поддержка национальных усилий в области поощрения и защиты прав человека, а также неукоснительное соблюдение договорными органами положений международных договоров, касающихся предмета их ведения и полномочий», — подчеркнули в дипведомстве.