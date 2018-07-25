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Омбудсмен доложил об улучшении условий содержания в женских колониях
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Омбудсмен доложил об улучшении условий содержания в женских колониях 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ отмечает улучшения условий содержания осужденных женщин в колониях, однако проблемы остаются, в частности, отказы в получении информации о детях или свидании с ними, говорится в докладе российского омбудсмена.
Доклад, подготовленный для отчета о выполнении Россией обязательств по Конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания, опубликован на сайте омбудсмена.
"К уполномоченному поступали отдельные жалобы по вопросам обеспечения права осужденных женщин на информацию о своем ребенке, на общение со своим ребенком, которые показали, что периодические отказы должностных лиц на достоверную информацию о месте нахождения детей причиняют нравственные страдания матерям", — отмечается в докладе.
По мнению омбудсмена, организация регулярных контактов заключенных женщин и их малолетних детей, не проживающих при исправительных учреждениях, имеет огромное значение. «В 2017 году к нам поступило 30 таких обращений. Каждая такая жалоба остается на контроле уполномоченного до полного разрешения», — отмечается в документе.
По данным мониторинга российского омбудсмена, в последние годы значительно улучшены условия содержания осужденных женщин, проделана значительная работа по совершенствованию материально-технической базы домов ребенка, улучшению качества оказания им медицинской помощи, предоставлению мер социальной поддержки женщинам, родившим детей в исправительных колониях и следственных изоляторах. «Однако проблемы в сфере содержания осужденных женщин в учреждениях уголовно-исполнительной системы все еще остаются», — говорится в докладе.
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