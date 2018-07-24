ГД перенесла на осень проект о росте страховой выплаты пассажирам такси

МОСКВА , 24 июл — РИА Новости Госдума перенесла на осеннюю сессию рассмотрение в первом чтении законопроекта, который позволяет в четыре раза повысить страховую выплату пассажирам легковых такси — до 2 миллионов рублей. Решение принято по предложению председателя думского комитета по финансовому рынку Анатолия Аксакова

Документ, внесенный группой депутатов, направлен на повышение безопасности пассажиров легковых такси и их финансовую защиту в случае причинения вреда их жизни, здоровью или имуществу. Для этого предлагается распространить на легковые такси систему обязательного страхования гражданской ответственности перевозчиков перед пассажирами (ОСГОП).

Сейчас пострадавший пассажир такси может рассчитывать на максимальную выплату 500 тысяч рублей в качестве компенсации по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств. В то же время выплата за причинение вреда жизни пассажира при перевозках, например, автобусом или троллейбусом, составляет 2 миллиона рублей. Распространение ОСГОП на легковые такси позволит повысить до аналогичного уровня максимальные выплаты их пассажирам.