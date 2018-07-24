Ещё
ГД перенесла на осень проект о росте страховой выплаты пассажирам такси
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Пашинин — украинцам: вы — колония папуасов
Пашинин — украинцам: вы — колония папуасов

ГД перенесла на осень проект о росте страховой выплаты пассажирам такси 

РИА Новости 26 минут назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Госдума перенесла на осеннюю сессию рассмотрение в первом чтении законопроекта, который позволяет в четыре раза повысить страховую выплату пассажирам легковых такси — до 2 миллионов рублей. Решение принято по предложению председателя думского комитета по финансовому рынку Анатолия Аксакова.
Документ, внесенный группой депутатов, направлен на повышение безопасности пассажиров легковых такси и их финансовую защиту в случае причинения вреда их жизни, здоровью или имуществу. Для этого предлагается распространить на легковые такси систему обязательного страхования гражданской ответственности перевозчиков перед пассажирами (ОСГОП).
Сейчас пострадавший пассажир такси может рассчитывать на максимальную выплату 500 тысяч рублей в качестве компенсации по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств. В то же время выплата за причинение вреда жизни пассажира при перевозках, например, автобусом или троллейбусом, составляет 2 миллиона рублей. Распространение ОСГОП на легковые такси позволит повысить до аналогичного уровня максимальные выплаты их пассажирам.
Правительство РФ поддерживает законопроект при условии его доработки, в том числе, в части описания порядка определения страхового тарифа и страховой премии. Кабмин отмечает необходимость внесения изменений в законодательство, регулирующее услуги автотранспорта, определяющее деятельность по перевозке пассажиров и багажа легковым такси, а также структуру правовых отношений между пассажиром, фрахтовщиком, водителем и службами заказа такси.
Последние новости
Как Путин воспринял неожиданный отказ Трампа от своих слов Как Латвия справляется после ухода "Новой волны" в Сочи "Кормили дважды в неделю": в Краснокамске от истощения умерла девочка
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Основательница Femen покончила с собой100
Пашинин — украинцам: вы — колония папуасов152
Пока вы спали: Россиян избивают в Турции223
Названы любимые виды пыток ярославских тюремщиков38
Плеер.ру погубила отчетность19
Видео
04:27
Пока вы спали: Россиян избивают в Турции
Общество
00:59
«Нафтогаз» предложил «Газпрому» пойти на мировую
Экономика Статьи
00:22
В жестоком убийстве 5-летней девочки появились улики
Происшествия
03:49
«Шереметьево» предложило переносить багаж на себе
Общество
00:45
Названы любимые виды пыток ярославских тюремщиков
Общество
03:42
Госдума приняла закон о повышении НДС
Экономика
00:45
Соловьев нашел способ прекратить пытки в тюрьмах
Общество Криминал
01:18
Озвучены меры по улучшению качества жизни россиян
Общество Статьи
10:40
У россиян станет меньше налогов
Личный счет
00:32
МИД прокомментировал эвакуацию «Белых касок»
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение