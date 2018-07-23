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Хинштейн сделал разоблачительные заявления по «Самара Арене»
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Хинштейн сделал разоблачительные заявления по «Самара Арене» 

63.ru 1 час назад
Фото: 63.ru
Самарский стадион достраивали в авральном режиме
Кандидат в депутаты Госдумы от Самарской области Александр Хинштейн обвинил прежнее руководство региона в излишней расточительности при строительстве стадиона «Самара Арена»
— В результате самовольного изменения проекта прежней самарской властью площадь «Самара-Арена» стала больше «Лужников», а 42% помещений — оказались сверх требований Международной федерации футбола (FIFA). То есть стадион в рынок собирались превратить изначально. За федеральные деньги, — высказался в своем твиттере политик.
По информации Александра Хинштейна, из-за этого стоимость объекта с 13,2 миллиардов возросла до 19 миллиардов рублей.
Стадион «Самара Арена» построили для проведения в областной столице матчей чемпионата мира по футболу. Правда, подрядчик все-таки сорвал сроки возведения спортивной арены: стадион ввели в эксплуатацию накануне первого тестового матча 27 апреля. А доводили до ума территорию вокруг буквально в авральном режиме. Результатом стал соответствующий судебный процесс.
С 17 июня по 7 июля на стадионе состоялись шесть игр мундиаля.
Содержание «Самара Арены» будет обходиться 500 миллионов рублей в год. Планируется, что здесь свои домашние матчи будет проводить команда «Крылья Советов», которая в прошлом сезоне вышла в Премьер-лигу российского футбола.
Кроме того, здесь хотят разместить фитнес-центр, танцевальные школы, центр спортивной медицины и паралимпийского спорта.
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