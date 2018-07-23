Хинштейн сделал разоблачительные заявления по «Самара Арене»

Самарский стадион достраивали в авральном режиме

— В результате самовольного изменения проекта прежней самарской властью площадь «Самара-Арена» стала больше «Лужников», а 42% помещений — оказались сверх требований Международной федерации футбола (FIFA). То есть стадион в рынок собирались превратить изначально. За федеральные деньги, — высказался в своем твиттере политик.

По информации Александра Хинштейна, из-за этого стоимость объекта с 13,2 миллиардов возросла до 19 миллиардов рублей.

Стадион «Самара Арена» построили для проведения в областной столице матчей чемпионата мира по футболу. Правда, подрядчик все-таки сорвал сроки возведения спортивной арены: стадион ввели в эксплуатацию накануне первого тестового матча 27 апреля. А доводили до ума территорию вокруг буквально в авральном режиме. Результатом стал соответствующий судебный процесс.

С 17 июня по 7 июля на стадионе состоялись шесть игр мундиаля.

Содержание «Самара Арены» будет обходиться 500 миллионов рублей в год. Планируется, что здесь свои домашние матчи будет проводить команда «Крылья Советов», которая в прошлом сезоне вышла в Премьер-лигу российского футбола.

Кроме того, здесь хотят разместить фитнес-центр, танцевальные школы, центр спортивной медицины и паралимпийского спорта.