Как двое солдат в 1981 году захватили советскую школу ради Америки

Декабрьским днем 1981 года в удмуртском городе Сарапуле в средней школе № 12 раздались автоматные выстрелы. Двое солдат, захвативших 10 «В» класс, потребовали самолет до Америки. [С-BLOCK]

17 декабря 1981 года около 13 часов в здание средней школы № 12 зашли Ахметжан Колпакбаев и Александр Мельников . Дежурный заметил в руках солдат оружие, но не остановил визитеров. Молодые люди в форме советской армии были привычны глазу любого жителя района, так как воинская часть находилась совсем рядом и ее обитателей видели там постоянно. К тому же солдаты поведали, что с военного склада пропали боеприпасы, и они, мол, разыскивают воришек.

Поначалу Колпакбаев и Мельников планировали захватить 10 «А» класс, где, по их сведениям, учился сын одного из руководителей их части. Однако в тот день старшеклассников пораньше отпустили с занятий, и солдаты решили остановиться на кабинете биологии. В тот момент там находились ученики 10 «В».

Сослуживцы что называется нашли друг друга. Они оба грезили красивой заграничной жизнью, модными джинсами и дорогими автомобилями. Колпакбаев до призыва с помощью самодельных устройств регулярно слушал «Голос Америки» , о чем он не таясь и поведал своим заложникам. [С-BLOCK]

Колпакбаев и Мельников постучались в кабинет биологии, рассказали учителю о пропаже боеприпасов, и та попросила подождать до конца урока. Солдаты просидели в коридоре до самого звонка. Когда педагог вышел для того, чтобы сообщить о краже из воинской части директору, преступники вошли в класс и заперли дверь. Колпакбаев выстрелил в потолок и объявил, что 28 подростков теперь являются заложниками. Свои требования приятели написали на бумаге и отправили с ней одного из школьников.

Тут же остальные ученики были эвакуированы из здания, был создан оперативный штаб и организован медицинский пункт. Из Москвы прибыли сотрудники комитета государственной безопасности и группа «Альфа». Переговорщиком с преступниками стал Владимир Орехов — сотрудник сарапульского отделения КГБ. Именно он уговорил солдат отпустить всех девочек, а также убедил преступников в том, что для успешной жизни в США тем обязательно понадобятся заграничные паспорта, на изготовление которых уйдет некоторое время.

Под утро Орехов сказал Колпакбаеву и Мельникову, что их документы готовы, и они могут смело отпустить оставшихся в заложниках мальчиков. Удивительно, но преступники согласились и освободили школьников. Когда они поняли, что совершили ошибку, было уже поздно. Теперь путь для сотрудников подразделения «Альфа» оказался свободен, на запястьях бывших солдат защелкнулись наручники. [С-BLOCK]

Захват школьников в сарапульской школе оказался для многих его участников самым настоящим шоком. Большинство сотрудников правоохранительных органов не знали, как действовать, просто потому, что никогда не сталкивались с подобными ситуациями. Очевидцы вспоминают, что в тот страшный день было много ненужной суеты, в коридорах зачем-то разложили пожарные рукава.

Однако, несмотря на отсутствие опыта, операция была проведена успешно, без выстрелов и пострадавших.

За проявленную смелость Владимир Орехов был удостоен нагрудного знака «Почетный сотрудник госбезопасности».

Советским судом Ахметжан Колпакбаев был приговорен к 13-ти годам лишения свободы, его подельник Александр Мельников — к 8-ми.