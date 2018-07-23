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Фотографу удалось снять грязную грозу — когда извержение вулкана вызывает молнии
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Фотографу удалось снять грязную грозу — когда извержение вулкана вызывает молнии 

Bigpicture.ru 1 час назад
Фото: Bigpicture.ru
Чилийский фотограф Франциско Негрони (Francisco Negroni) известен благодаря невероятным снимкам экстремальных погодных условий. А его фотография извержения чилийского вулкана Пуеуэ не только снискала любовь поклонников творчества фотографа, но и взяла несколько международных премий.
И дело не только в снимках — кажется, будто Негрони обладает какой-то суперспособностью оказываться в нужном месте и запечатлевать мощнейшие проявления природы, выявляя всю ее ярость и силу.
A post shared by Francisco Negroni (@francisconegroni_fotografia) on  Jul 11, 2018 at 11:40am PDT  Извержение вулкана Пуеуэ в 2011 году
В 2008 году Негрони работал фоторепортером и освещал политические события, когда случайно оказался неподалеку от извержения вулкана Льяйма. Хотя ему не удалось сфотографировать вулкан, природное явление настолько захватило Негрони, что это подвигло его поменять работу.
A post shared by Francisco Negroni (@francisconegroni_fotografia) on  Jun 30, 2018 at 11:27am PDT  Вулкан Кальбуко, 2015 год  «Тогда я так мало увидел во время извержения. Но этого хватило, чтобы я «заболел» и стал искать следующее извержение».
A post shared by Francisco Negroni (@francisconegroni_fotografia) on  Mar 19, 2018 at 10:19am PDT  Хотя его приемы и техника фотографирования зависят от самого извержения, Негрони в основном полагается на долгую выдержку, чтобы акцентировать детали и всю мощь момента. В некоторых работах фотографа запечатлены так называемые грязные грозы — явление, когда в облаке пыли из жерла вулкана образуется молния. Природный феномен объясняется столкновением пепла, камней и выбросов горной породы, которые производят статическое электричество. По данным исследователей, грязные грозы случаются в 27-35 процентах случаев во время извержений, что делает работу Негрони еще более уникальной.
A post shared by Francisco Negroni (@francisconegroni_fotografia) on  Dec 5, 2017 at 3:37pm PST  Вулкан Вильяррика
Фотограф продолжает путешествовать по Чили в поисках лучшего кадра вулканической активности, иногда устраивая фотографические туры по стране. «Я буду продолжать показывать извержение вулкана во всей его мощи. Надеюсь, что мир по-прежнему будет удивляться моим фотографиям».
A post shared by Francisco Negroni (@francisconegroni_fotografia) on  Jun 13, 2018 at 4:55am PDT  A post shared by Francisco Negroni (@francisconegroni_fotografia) on  Jun 7, 2018 at 12:55pm PDT  A post shared by Francisco Negroni (@francisconegroni_fotografia) on  Jan 19, 2018 at 9:48am PST  A post shared by Francisco Negroni (@francisconegroni_fotografia) on  Jan 19, 2018 at 4:35am PST  A post shared by Francisco Negroni (@francisconegroni_fotografia) on  Mar 17, 2017 at 3:43pm PDT
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