Невинномысск выбрал проекты первоочередного благоустройства

ПЯТИГОРСК , 23 июля. / ТАСС /. Спортивные площадки возле трех школ и новая ливневая канализация общей стоимостью более 15 млн рублей появятся в Невинномысске в этом году благодаря программе поддержки местных инициатив, сообщила в понедельник пресс-служба администрации города.

"Около 4 тыс. горожан высказали свое мнение по выбору проектов местных инициатив в Невинномысске в ходе публичных обсуждений, еще более 2,7 тыс. человек участвовали в анкетировании. Отобраны четыре проекта, на которые из краевого бюджета могут выделить 15 млн рублей", — сообщила пресс-служба.

К реализации предложены проекты обустройства трех спортивных площадок в районе школ № 1, № 15, № 16 и отвод родниковой воды от жилых домов по улице Заводской и Пархоменко в районе храма Казанской иконы Божией Матери.

С начала работы программы поддержки местных инициатив в крае реализовали 417 проектов, в том числе три — в Невинномысске. В городе построили спортивную площадку на улице Водопроводной, провели работы по благоустройству в сквере на улице Чайковского и у ДК имени Горького, всего на около 18 млн рублей. «В том числе жители внесли без малого 600 тыс. рублей, а индивидуальные предприниматели — более 2 млн», — сообщили в пресс-службе.