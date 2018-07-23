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Невинномысск выбрал проекты первоочередного благоустройства
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Невинномысск выбрал проекты первоочередного благоустройства 

ТАСС 1 час назад
ПЯТИГОРСК, 23 июля. /ТАСС/. Спортивные площадки возле трех школ и новая ливневая канализация общей стоимостью более 15 млн рублей появятся в Невинномысске в этом году благодаря программе поддержки местных инициатив, сообщила в понедельник пресс-служба администрации города.
"Около 4 тыс. горожан высказали свое мнение по выбору проектов местных инициатив в Невинномысске в ходе публичных обсуждений, еще более 2,7 тыс. человек участвовали в анкетировании. Отобраны четыре проекта, на которые из краевого бюджета могут выделить 15 млн рублей", — сообщила пресс-служба.
К реализации предложены проекты обустройства трех спортивных площадок в районе школ № 1, № 15, № 16 и отвод родниковой воды от жилых домов по улице Заводской и Пархоменко в районе храма Казанской иконы Божией Матери.
С начала работы программы поддержки местных инициатив в крае реализовали 417 проектов, в том числе три — в Невинномысске. В городе построили спортивную площадку на улице Водопроводной, провели работы по благоустройству в сквере на улице Чайковского и у ДК имени Горького, всего на около 18 млн рублей. «В том числе жители внесли без малого 600 тыс. рублей, а индивидуальные предприниматели — более 2 млн», — сообщили в пресс-службе.
Как сообщалось, уже более десяти лет в Ставропольском крае реализуется программа поддержки проектов развития территорий, основанных на местных инициативах. Первоочередные объекты благоустройства тут выбираются опросами и голосованием горожан, а реконструируются на условиях совместного участия краевого, муниципального бюджетов, а также бизнеса и самих жителей данной территории. В 2017 году выполнено 125 таких проектов. На 2018 год победителями стали 157 заявок, на их реализацию из краевого бюджета направлено 300 млн рублей.
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