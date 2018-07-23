В «Нижнем Новгороде» опровергли информацию об ограниченном количестве билетов

Глава пресс-службы футбольного клуба «Нижний Новгород» Сергей Козунов опроверг информацию об ограниченном количестве билетов на матч Футбольной национальной лиги (ФНЛ) с «Тюменью», передает корреспондент "Газеты.Ru"

"В интернете билеты были и оставались. Кассы стадиона работали весь первый тайм и перерыв, пока не ушел последний покупатель.

В ближайшем к стадиону пункте продаж на станции метро «Московская» люди могли без проблем приобрести билеты по ценам 200-400 рублей за два часа до игры", — заявил Козунов.

"Нижний Новгород" обыграл «Тюмень» со счетом 2:1.