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В «Нижнем Новгороде» опровергли информацию об ограниченном количестве билетов
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В «Нижнем Новгороде» опровергли информацию об ограниченном количестве билетов 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Глава пресс-службы футбольного клуба «Нижний Новгород» Сергей Козунов опроверг информацию об ограниченном количестве билетов на матч Футбольной национальной лиги (ФНЛ) с «Тюменью», передает корреспондент "Газеты.Ru"
"В интернете билеты были и оставались. Кассы стадиона работали весь первый тайм и перерыв, пока не ушел последний покупатель.
В ближайшем к стадиону пункте продаж на станции метро «Московская» люди могли без проблем приобрести билеты по ценам 200-400 рублей за два часа до игры", — заявил Козунов.
"Нижний Новгород" обыграл «Тюмень» со счетом 2:1.
Ранее встречу ФНЛ в Волгограде посетили 30 тысяч человек.
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