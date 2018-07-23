Российский путешественник отправился вплавь из Севастополя в Анталью

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Общественники заявили о задержании сотрудника ярославской колонии после сообщений о пытках

В МИД Украины заявили о наличии у России права осматривать украинские суда в Азовском море

Глава аналитического центра «Роскосмоса» стал свидетелем по делу о госизмене