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Российский путешественник отправился вплавь из Севастополя в Анталью
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Российский путешественник отправился вплавь из Севастополя в Анталью 

RT на русском 1 час назад
Ему предстоит преодолеть около 2 тыс. км. Юрий тянет за собой 500-килограммовый резиновый плот с едой и водой — всё рассчитано для безостановочного пути до Стамбула. При этом пловец является инвалидом. Подробнее — в видеоролике RT.
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