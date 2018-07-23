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Команды-участницы международного конкурса «Дорожный патруль» прибыли в Подмосковье
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Команды-участницы международного конкурса «Дорожный патруль» прибыли в Подмосковье 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Российские экипажи поборются с командами Китая, Ирана, Армении и Узбекистана.
Конкурс «Дорожный патруль» пройдет в рамках IV Армейских международных игр с 30 июля по 5 августа в Ногинском районе Подмосковья, — сообщает Минобороны РФ.
«Сегодня на полигоне Ногинский прошла встреча и жеребьевка команд-участниц соревнований, представители которых ознакомились с дорожными условиями полигона, изучили трассу, тир для стрельб, а также получили ответы на интересующие их вопросы. Сегодня же начались первые тренировки команд», — говорится в сообщении военного ведомства.
За победу поборются команды автомобильных инспекций Китая, Ирана, Армении, Узбекистана и военной автомобильной инспекции Вооруженных Сил России. Команда Китая на соревнованиях будет выступать на своих легковых машинах, остальные –— на автомобилях, предоставленных Военной автоинспекцией Вооруженных Сил РФ российского производства –— Лада «Веста».
Международный конкурс «Дорожный патруль» проходит второй год подряд.
IV Армейские международные игры пройдут с 28 июля по 11 августа на территориях 7 государств. В них примут участие команды из 32 стран.
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