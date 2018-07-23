До Гагарина в космосе побывали Дезик и Цыган

22 июля в Доме-музее академика С. П. Королева отметили годовщину полета первых собак-космонавтов. В честь этого там прошла лекция «Отряд космических дворняг».

Именно простыми собаками-дворняжками человеку был открыт путь к звездам. Успешные полеты четвероногих испытателей доказали, что живой организм способен выдержать космический полет. Об этих героях рассказала посетителям музея лектор Эллина Тенчурина.

В космос отправляли только лучших из лучших. Далеко не каждая собака могла выдержать длительное нахождение в темной и тесной капсуле, тренировки в центрифуге, а также питание через особый аппарат, не говоря уже о невыносимых перегрузках.

Помимо собравших лавры славы Белки и Стрелки до Юрия Гагарина в космосе побывали 46 собак. Незаслуженно обделили вниманием первых собак-космонавтов — Дезика и Цыгана. 22 июля 1951 года эти дворняжки стали первыми животными, оторвавшимися от земли на 87 км, а затем успешно приземлившимися на землю. «Живые! Живые!», — раздавались радостные крики ученых. Так был сделан первый шаг к космическому полету человека.

На лекции в Доме-музее Сергея Королева посетителям рассказали о многих собаках-космонавтах, полет каждой из которой приближал человека к заветной мечте и другим планетам. Слушатели узнали и о трагической судьбе Лайки, и о полете солдатского пса ЗИБа («Замена Исчезнувшего Бобика»), который отправился в космос без подготовки вместо своего сбежавшего коллеги, и о тяжелых поисках собаки Малышки, которая приземлилась вдалеке от предполагаемого места, и о 25-часовом полете знаменитых Белки и Стрелки.

Для слушателей лекции также провели экскурсию по дому гениального конструктора С. П. Королева, где все предметы интерьера стоят на тех же местах, что и при хозяине дома, и помнят прикосновения его руки. Посетители музея, словно гости семьи Королевых, познакомились и с небольшой уютной кухней, и с огромной научной библиотекой академика, и с настоящим чудом техники советских времен — телевизором «Рубин-202» с проводным пультом.

5 необычных фактов о собаках-космонавтах:

— Первыми животными-космонавтами могли стать не собаки, а шимпанзе. Американские ученые сделали выбор именно в пользу них как наиболее приближенных к человеку животных. Советские ученые решили использовать собак, которые гораздо легче поддаются дрессировке, и не прогадали.

— Сергей Королев очень любил своих четвероногих подопечных и каждый рабочий день начинал с обхода вольеров. Он следил, чтобы собак кормили сбалансированной и вкусной пищей, а также лично проверял температуру воды в их мисках. Плохо доставалось от академика тому, кто допускал нагревания воды в мисках будущих космонавтов до комнатной температуры!

— Собак, побывавших в космосе, и их потомство не только любили и почитали, как настоящих героев, но и дарили, как самую ценную награду. Так, генсек Никита Хрущев во время визита в Белый дом подарил Жаклин Кеннеди , супруге американского президента, щенка легендарной Стрелки по кличке Пушинка.

— Для полета в космос выбирали не породистых, а дворовых собак, которые были более неприхотливыми и обладали устойчивой психикой. Обращали внимание и на внешний вид дворняжек: искали собак с «интеллектуальными мордами» и «прямыми лапами», чтобы покорители космоса представительно смотрелись на фотографиях в прессе.

— Помимо Белки и Стрелки на корабле «Спутник-5» летела и компания других живых существ. Вместе с собаками в космос отправили 28 мышей, 2 белые крысы, мух-дрозофил, некоторые виды растений, семена гороха, лука, пшеницы, кукурузы, а также несколько видов микробов и грибков.