Триумф благоустройства. Парковка стала популярной общественной

Триумфальная площадь, находящаяся в самом центре города, последние годы является одним из самых модных общественных пространств. Гости столицы с трудом верят в то, что еще недавно она походила на гигантскую парковку с возвышающейся над ней фигурой Владимира Маяковского.

Центральная площадь, охраняемая памятником великому поэту Серебряного века, во многом явилась пионером современного благоустройства.

Это один из первых примеров масштабного благоустройства общественного пространства в центре города. До 2015 года площадь использовалась, мягко говоря, нерационально, по периметру небольшой пешеходной зоны стояли автомобили, несмотря на интенсивное движение пешеходов, на Триумфальной мало кто задерживался надолго. Даже туристы и посетители Театра сатиры или Концертного зала имени Петра Ильича Чайковского спешили пересечь ее.

С площадью граничит здание, в котором располагается Москомархитектура. Главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов особенно выделяет Триумфальную площадь в числе благоустроенных объектов, рассуждая одновременно и как житель столицы, и как человек, принимавший непосредственное участие в подготовке проекта по благо устройству.

— Мы там работаем и видим ее площадь каждый день. Для коллектива нашего комитета, для наших коллег это важно: мы всегда «жили» на гигантской парковке, а теперь — в классном модном месте, — отмечает Кузнецов.

Важно отметить, что Триумфальная площадь — это первое общественное пространство, судьбу которого решал открытый архитектурный конкурс. Сергей Кузнецов подчеркнул, что, согласно техническому заданию, архитекторы должны были «подчеркнуть художественные качества площади, вернуть на нее общественно-коммерческий фронт, предусмотреть зеленые насаждения, велопарковки и малые архитектурные формы». Глядя на то, сколько людей сегодня привлекает Триумфальная площадь, благо устроителям это удалось.