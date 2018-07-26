Учёные выяснили, что нетронутой осталась лишь восьмая часть Мирового океана

Деятельность человека не затронула лишь 13% Мирового океана. К такому выводу пришла группа австралийских учёных из Квинслендского университета. Они провели масштабное исследование, оценив влияние 19 антропогенных факторов, в том числе вылова рыбы, добычи полезных ископаемых и загрязнения отходами. Российские эксперты отмечают, что наибольший урон экосистеме наносят разливы нефти при авариях на танкерах и платформах.

Последствия человеческой деятельности негативно отразились на состоянии практически всего Мирового океана. К таким выводам пришли учёные из Квинслендского университета ( Австралия ) после проведения масштабного исследования.

Чтобы определить степень загрязнения мирового океана, австралийские исследователи изучили воздействие на эту гигантскую экосистему 19 антропогенных факторов. Среди них — вылов рыбы, добыча полезных ископаемых, расширение сети судоходных путей, а также выброс промышленных и бытовых отходов. Анализ последствий деятельности человека специалисты провели на 16 различных участках мирового океана.

В итоге выяснилось, что наша цивилизация не затронула лишь 13% мирового океана. Эти области располагаются в основном в районах Арктики, Антарктики и вокруг отдалённых Тихоокеанских островов. Самый большой «чистый» участок — 16 млн км², или 8,6% от общей площади мирового океана — находится в Тихоокеанском регионе. Наименьший — в южной части Атлантики. Его площадь не превышает 2 тыс. км², менее 1% мирового океана.

«Мы были поражены тем, как мало солёных вод осталось незагрязнёнными. Океан огромен и покрывает более 70% нашей планеты, но человек умудрился навредить почти всей этой гигантской экосистеме», — сообщил автор исследования, сотрудник Квинслендского университета и член Общества по охране дикой природы Кендалл Джонс.

«Нужно учитывать все факторы»

Авторы исследования также выяснили, что под охраной находится лишь 5% территории океана. В первую очередь, это регионы с высокими уровнями биоразнообразия, например, коралловые рифы. Однако австралийские исследователи предупредили, что если не усилить охранные меры, то даже находящиеся под защитой участки могут постепенно исчезнуть.

По мнению российских экспертов, наибольший урон морским обитателям наносят аварии танкеров и разливы нефти. Так, в результате аварии на нефтяной платформе Deepwater Horizon, которая произошла в Мексиканском заливе в апреле 2010 года, в океан попало более 5 млн баррелей нефти — на водной поверхности образовалось пятно из углеводородов площадью 75 тыс. км².

«Одну из главных угроз океанической фауне представляет огромное количество пластикового мусора, который постепенно скапливается в солёных водах. Следующая проблема связана с климатическими изменениями, окислением поверхностных вод, что негативно воздействует на состояние коралловых рифов. Кроме того, сливы рек, особенно во внутренних морях, содержат множество химических веществ, которые приводят к цветению прибрежных вод. Избыточный вылов рыбы в некоторых участках океана может опустошить эти регионы», — отметил в интервью RT директор Института океанологии РАН им. П. П. Ширшова, академик РАН Роберт Нигматулин

Эксперт также отметил, что из-за активизации экономической активности различных стран начался процесс раздела открытых солёных вод на участки хозяйственной деятельности. Однако прежде, чем передать какой-либо регион в пользование той или иной стране, необходимо доказать, что активность государства не нанесёт ущерба экосистеме океана, считает учёный.

«Известно, что в солёных водах есть огромные популяции некоторых видов рыб. Например, анчоуса. Но, конечно, проявляя активную деятельность, нужно опираться на результаты исследований, чтобы быть уверенными, что она не нанесёт ущерба той или иной популяции, учитывать все сложности пищевых цепей и множество других факторов», — подытожил Нигматулин.