Счетная палата выявила нарушения при строительстве соцобъектов в Новгородской области

"Выявлен ряд нарушений и недостатков, свидетельствующих об отсутствии должного контроля со стороны региональных органов исполнительной власти за деятельностью органов местного самоуправления, в частности, при строительстве в 2016-2017 годах двух школ в городе Великий Новгород , в 2017 году — коллектора в Валдайском муниципальном районе и физкультурно-оздоровительного комплекса в Чудовском муниципальном районе, благоустройстве общественных территорий в городе Великий Новгород", — говорится в сообщении.

Проверка также установила, что областное правительство не обеспечило исполнение поэтапного плана снижения объемов и количества объектов незавершенного строительства. На 1 января 2018 года на балансах заказчиков области числилось 269 «недостроев» с общим объемом затрат в сумме 4,9 млрд рублей. Более 30% из этой суммы составляют средства федерального бюджета.

"В составе незавершенного строительства числятся затраты в сумме 238 млн рублей на разработку проектно-сметной документации по 60 объектам, которая остается невостребованной более двух лет, что свидетельствует о неэффективном использовании ресурсов, созданных за счет бюджетных средств, и создает риски потери актуальности ПСД", — отметил аудитор Юрий Росляк . По итогам выявленных Счетной палатой нарушений губернатор Новгородской области издал указ об утверждении дорожной карты их устранения.

"Разрабатывается методика определения первоочередных объектов образовательных организаций, нуждающихся в капитальном ремонте, которая будет учитывать их состояние", — приводит Счетпалата слова заместителя председателя правительства Новгородской области Евгения Богданова . Он также добавил, что до 1 сентября утвердят план по снижению объемов и количества объектов незавершенного строительства.

Кроме того, в ведомстве пришли к выводу, что меры, принятые Новгородской областью в 2017 году, позволили получить экономию на обслуживание госдолга в 2018 году около 52 млн рублей, в 2019 году ожидается экономия свыше 15 млн рублей.