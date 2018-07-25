Счетная палата выявила дисбаланс новгородского бюджета

Как отмечается на официальном сайте Счетной палаты, дополнительная расчетная потребность в финансовых ресурсах в сфере здравоохранения, образования, социальной политики и дорожной деятельности составляет более трех миллиардов рублей. А потребность в средствах на исполнение обязательств капитального характера — в 43,3 миллиарда рублей.

Выявленные нарушения и недостатки свидетельствуют «об отсутствии должного контроля со стороны региональных органов исполнительной власти за деятельностью органов местного самоуправления, в частности, при строительстве двух школ в Великом Новгороде, коллектора в Валдайском муниципальном районе и физкультурно-оздоровительного комплекса в Чудовском муниципальном районе, благоустройстве общественных территорий в Великом Новгороде».

Проанализировав документы, в Счетной палате пришли к выводу, что сроки сдачи многих объектов были нереальны, а значит, региональные власти брали на себя заведомо невыполнимые обязательства. Также установлено, что правительство области не обеспечило исполнение мероприятий поэтапного плана снижения объемов и количества объектов незавершенного строительства.

— В составе незавершенного строительства числятся затраты в сумме 238 миллиона рублей на разработку проектно-сметной документации по 60 объектам, которая остается невостребованной более двух лет, что свидетельствует о неэффективном использовании ресурсов, созданных за счет бюджетных средств, и создает риски потери актуальности ПСД, — отметил аудитор Счетной палаты.

Доклад о результатах проверки был рассмотрен на заседании правительства Новгородской области. По итогам выявленных нарушений был издан указ об утверждении «дорожной карты» их устранения.