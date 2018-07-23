СПЧ внесет предложения в пенитенциарную систему после истории с пытками 

МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Президентский Совет по правам человека (СПЧ) обсудит на заседании историю с пытками в ярославской колонии и в рамках решения проблем пенитенциарной системы предложит свои корректировки концепции развития уголовно-исправительной системы, сообщил по итогам посещения колонии и разговора с заключенным глава СПЧ Михаил Федотов.
"Конечно, эта тема будет подниматься на одном из заседаний Совета по правам человека", — сказал он РИА Новости.
"Будем обсуждать и предлагать решение проблем в общем комплексе наших предложений по корректировке концепции развития уголовно-исправительной системы", — добавил глава Совета.
Видео с избиением заключенного на прошлой неделе опубликовала "Новая газета". По ее информации, инцидент произошел в июне прошлого года в исправительной колонии №1 в Ярославле. ФСИН позднее подтвердила время и место событий, зафиксированных на видео. Возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий, все участники сцены установлены, шесть из них уже задержаны.