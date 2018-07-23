СПЧ внесет предложения в пенитенциарную систему после истории с пытками

"Конечно, эта тема будет подниматься на одном из заседаний Совета по правам человека", — сказал он РИА Новости.

"Будем обсуждать и предлагать решение проблем в общем комплексе наших предложений по корректировке концепции развития уголовно-исправительной системы", — добавил глава Совета.