Ещё
Избитому в ярославской колонии заключенному обеспечили безопасность
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Избитому в ярославской колонии заключенному обеспечили безопасность 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
ВОРОНЕЖ, 25 июл — РИА Новости. Все меры безопасности избитому в ярославской колонии заключенному Евгению Макарову на данный момент обеспечены, сообщил журналистам в ходе рабочей поездки в Воронеж глава СПЧ Михаил Федотов.
"Если Бирюковой (Ирине Бирюковой, адвокату) создаются угрозы для ее жизни, то мы будем готовы оказать ей всяческую помощь… Но меня гораздо больше волнует, чтобы не было никакой угрозы самому Евгению Макарову, который находится в исправительной колонии №8, и ему до окончания срока осталось три месяца. И он переживает, волнуется, что ему могут отомстить… Все меры безопасности, которые предусмотрены законодательством, все ему обеспечены", — сказал Федотов.
Глава СПЧ отметил, что начальство колонии также заинтересовано в безопасности заключенного Макарова.
"Кроме того, и начальник колонии, он — не самоубийца и прекрасно понимает, что с головы Евгения Макарова не должен упасть ни один волос. Но Евгению Макарову мы тоже объяснили, что он не должен нарушать правила внутреннего распорядка", — добавил глава СПЧ.
На прошлой неделе резонанс в обществе вызвало видео с избиением заключенного, опубликованное "Новой газетой". По ее информации, инцидент произошел в июне прошлого года в исправительной колонии №1 в Ярославле. ФСИН позднее подтвердила время и место событий. Возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий, все участники избиения установлены. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил дать «жесткую оценку» работе начальников бывшего следователя, который в прошлом году не дал ход делу о пытках в колонии.
На фоне скандала в Ярославле стало известно, что в минувшее воскресенье умер осужденный в брянской колонии. Позже региональный главк СК РФ сообщил о задержании заместителя дежурного помощника начальника колонии, который подозревается в насилии к заключенному, в результате которого тот скончался. ФСИН объявила о создании по всей России специальных комиссий по проверке всех случаев применения насилия к заключенным за прошедший год.
Последние новости
Израиль не смог перехватить две ракеты "Точка" с помощью новейшей ПРО Стокилограммовый камень выпал из Стены Плача в Иерусалиме Покончившая с собой активистка Femen оставила предсмертную записку
Комментарии  Ещё 12 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Крымский мост начал отделяться от Крыма331
В платежках ЖКХ хотят добавить новую строку250
Заявление Лолиты грозит международным скандалом249
Жена Кузьмина заявила о сделке Пугачевой с дьяволом16
Трамп наплевал на спасительное предложение Путина227
Видео
02:17
Таджикистан направил ноту России
В мире Политика
05:24
Раскрыты новые детали разговора Путина и Трампа
Политика
00:37
Собянин оценил доходы Москвы от ЧМ-2018
Новости Москвы
00:10
Британский гвардеец грубо обошелся с туристкой
Происшествия
03:57
В платежках ЖКХ хотят добавить новую строку
Личный счет
01:43
Увлекшуюся критикой Трампа гостью вывели из эфира
В мире
03:26
Украинский боксер на «Хаммере» насмерть сбил россиянку
Происшествия
30:01
Альтернатива G7: что произойдет на саммите БРИКС
В мире Политика
00:59
«Вестники смерти» дурят россиян
Общество Криминал
03:05
Монеточка отказалась выступать на «Нашествии»
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение