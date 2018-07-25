Избитому в ярославской колонии заключенному обеспечили безопасность

"Если Бирюковой (Ирине Бирюковой, адвокату) создаются угрозы для ее жизни, то мы будем готовы оказать ей всяческую помощь… Но меня гораздо больше волнует, чтобы не было никакой угрозы самому Евгению Макарову, который находится в исправительной колонии №8, и ему до окончания срока осталось три месяца. И он переживает, волнуется, что ему могут отомстить… Все меры безопасности, которые предусмотрены законодательством, все ему обеспечены", — сказал Федотов.

Глава СПЧ отметил, что начальство колонии также заинтересовано в безопасности заключенного Макарова.

"Кроме того, и начальник колонии, он — не самоубийца и прекрасно понимает, что с головы Евгения Макарова не должен упасть ни один волос. Но Евгению Макарову мы тоже объяснили, что он не должен нарушать правила внутреннего распорядка", — добавил глава СПЧ.

На прошлой неделе резонанс в обществе вызвало видео с избиением заключенного, опубликованное "Новой газетой" . По ее информации, инцидент произошел в июне прошлого года в исправительной колонии №1 в Ярославле . ФСИН позднее подтвердила время и место событий. Возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий, все участники избиения установлены. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил дать «жесткую оценку» работе начальников бывшего следователя, который в прошлом году не дал ход делу о пытках в колонии.