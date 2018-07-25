Избитому в ярославской колонии заключенному обеспечили безопасность 

ВОРОНЕЖ, 25 июл — РИА Новости. Все меры безопасности избитому в ярославской колонии заключенному Евгению Макарову на данный момент обеспечены, сообщил журналистам в ходе рабочей поездки в Воронеж глава СПЧ Михаил Федотов.
"Если Бирюковой (Ирине Бирюковой, адвокату) создаются угрозы для ее жизни, то мы будем готовы оказать ей всяческую помощь… Но меня гораздо больше волнует, чтобы не было никакой угрозы самому Евгению Макарову, который находится в исправительной колонии №8, и ему до окончания срока осталось три месяца. И он переживает, волнуется, что ему могут отомстить… Все меры безопасности, которые предусмотрены законодательством, все ему обеспечены", — сказал Федотов.
Глава СПЧ отметил, что начальство колонии также заинтересовано в безопасности заключенного Макарова.
"Кроме того, и начальник колонии, он — не самоубийца и прекрасно понимает, что с головы Евгения Макарова не должен упасть ни один волос. Но Евгению Макарову мы тоже объяснили, что он не должен нарушать правила внутреннего распорядка", — добавил глава СПЧ.
На прошлой неделе резонанс в обществе вызвало видео с избиением заключенного, опубликованное "Новой газетой". По ее информации, инцидент произошел в июне прошлого года в исправительной колонии №1 в Ярославле. ФСИН позднее подтвердила время и место событий. Возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий, все участники избиения установлены. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил дать «жесткую оценку» работе начальников бывшего следователя, который в прошлом году не дал ход делу о пытках в колонии.
На фоне скандала в Ярославле стало известно, что в минувшее воскресенье умер осужденный в брянской колонии. Позже региональный главк СК РФ сообщил о задержании заместителя дежурного помощника начальника колонии, который подозревается в насилии к заключенному, в результате которого тот скончался. ФСИН объявила о создании по всей России специальных комиссий по проверке всех случаев применения насилия к заключенным за прошедший год.