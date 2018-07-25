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Федотов предложил усилить степень защиты видеорегистраторов сотрудников колоний
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Федотов предложил усилить степень защиты видеорегистраторов сотрудников колоний 

ТАСС 54 минуты назад
Фото: Newsru.com
ВОРОНЕЖ, 25 июля. /ТАСС/. Председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Михаил Федотов предложил усилить степень защиты видеорегистраторов сотрудников колоний.
" [Нужно] наладить четкую работу с видеорегистраторами, камерами…, чтобы невозможно было удалить видеозапись, чтобы за записью номер один следовала запись номер два, и они были синхронизированы по времени. Та запись [об избиении заключенного Евгения Макарова в ярославской колонии], которую мы с вами увидели в интернете, появилась, значит на сервере [в колонии] ее нет. Либо ее туда не скачали, что безобразие, что говорит о том, что не организована работа с этими самыми видеорегистраторами, либо удалили, что тоже говорит о неорганизованной работе", — сказал Федотов в среду журналистам во время рабочей поездки в Воронежскую область, отвечая на вопрос о повсеместном внедрении видеорегистраторов в колониях.
Глава СПЧ 23 июля по итогам посещения колонии № 1 Ярославля предложил обеспечить всех сотрудников ФСИН видеорегистраторами во время работы с заключенными. Он уточнил, что во время посещения ярославской колонии вновь поднимался вопрос об оснащении сотрудников ФСИН видеорегистраторами. По его словам, в колонии, где произошел инцидент, всего несколько видеорегистраторов. Он подчеркнул, что там, где нет камеры, совершаются преступления.
Региональное следственное управление СК по сообщениям СМИ об инциденте 20 июля возбудило уголовное дело о превышении должностных полномочий. Следствием установлены личности всех сотрудников исправительной колонии, которые принимали участие в избиении заключенного, задержаны шесть человек.
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