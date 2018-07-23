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Деловой совет БРИКС призвал реализовывать инклюзивное развитие
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Деловой совет БРИКС призвал реализовывать инклюзивное развитие 

ИА Синьхуа 1 час назад
Дурбан /ЮАР/, 23 июля /Синхуа/ — Деловой совет БРИКС сегодня в городе Дурбан провел 6-е пленарное заседание, в ходе которого сотни представителей стран БРИКС и ряда африканских стран призвали к усилению сотрудничества БРИКС для реализации инклюзивного развития.
Участники также обсудили вопросы торгового протекционизма, четвертой промышленной революции, образования и трудоустройства молодежи, продовольственной безопасности и сотрудничества БРИКС с африканским континентом.
Согласно повестке, после завершения пленарного заседания Делового совета БРИКС его участники отправятся в Йоханнесбург для участия в Деловом форуме БРИКС 25 июля. —0—
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