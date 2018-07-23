На канал Авторадио на YouTube подписались более полумиллиона человек 

Количество подписчиков на канале Авторадио на YouTube сегодня превысило 500 тысяч человек. Нашему каналу чуть больше 5 лет. И за прошедший год тех, кто подписался, стало больше в два раза. Полумиллиона подписчиков на YouTube нет больше ни у одной радиостанции в России. Такую популярность канал Авторадио завоевал благодаря уникальному музыкальному контенту, его мы производим каждый день. Именно Авторадио дает пользователям возможность насладиться выступлениями звезд в нашей студии вживую, без фонограммы. Еще наши подписчики любят смотреть записи фестивалей «Дискотека 80-х» разных лет