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ОАЭ объявили трехмесячную амнистию для нарушителей визового режима
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ОАЭ объявили трехмесячную амнистию для нарушителей визового режима 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
ДУБАЙ, 23 июл — РИА Новости. ОАЭ объявили трёхмесячную амнистию для нарушителей визового режима, сообщает эмиратское информационное агентство WAM.
По заявлению представителя Федерального агентства ОАЭ по вопросам удостоверения личности и гражданства, амнистия продлится с 1 августа по 31 октября. Нарушители визового режима смогут восстановить свой легальный статус без уплаты штрафов или беспрепятственно покинуть страну.
Кроме того, большинство нарушителей не будут внесены в черный список и смогут беспрепятственно приехать в ОАЭ по новой въездной визе. Исключение составляют лица, нелегально въехавшие в страну, для которых будет введен двухлетний запрет на посещение страны.
В последний раз подобная визовая амнистия объявлялась в ОАЭ в 2013 году сроком на два месяца, и ей воспользовалось 62 тысячи нелегальных резидентов.
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