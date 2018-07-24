Министр экономики Мексики призвал США отказаться от недружественных шагов в торговле

МЕХИКО , 24 июля. / ТАСС /. США следует отказаться от недружественных шагов в сфере торговли перед возобновлением переговоров о пересмотре условий Соглашения о североамериканской зоне свободной торговли (NAFTA). Такое мнение высказал в понедельник министр экономики Мексики Ильдефонсо Гуахардо, сообщил сайт телеканала Televisa.

"Для того, чтобы наступил мир, нужно заключить перемирие", — сказал Гуахардо. По его мнению, оно могло бы касаться приостановки действия пошлин на импорт в США мексиканской стали и алюминия. Возобновление переговоров по NAFTA намечено на 26 июля, встреча представителей США, Канады и Мексики пройдет в Вашингтоне.

С 1 июня США ввели пошлины на импортируемую из стран ЕС , Канады и Мексики стальную и алюминиевую продукцию в размере 25% и 10% соответственно. В ответ на действия Вашингтона Мехико заявил о принятии аналогичных мер в отношении плоского стального проката из США, а также труб, ламп, продовольственных товаров, яблок, винограда, свинины, различных видов сыров в объеме, который должен компенсировать потери от американских пошлин

Согласно оценкам директора мексиканского Института промышленного развития и экономического роста Хосе Луиса де ла Круса, латиноамериканская страна может потерять от $1,5 млрд до 2 млрд в год из-за пошлин США. По мнению Гуахардо, введенные Мексикой пошлины обойдутся экспортерам из соседней страны примерно в $3 млрд В 2017 году объем торговли между Мексикой и США достиг рекордного уровня в $557 млрд