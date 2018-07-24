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Мексика требует от США «перемирия» в применении пошлин
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Мексика требует от США «перемирия» в применении пошлин 

РИА Новости 1 час назад
МЕХИКО, 24 июл — РИА Новости. Мексика потребовала от США приостановить применение пошлин и враждебных мер во взаимной торговле перед возобновлением переговоров по соглашению о Североамериканской зоне свободной торговли (НАФТА), заявил во вторник министр экономики Ильдефонсо Гуахардо.
"Мы начали процесс оспаривания тарифов на сталь и алюминий во Всемирной торговой организации, но независимо от этого для нового раунда (переговоров по НАФТА) нужно перемирие", — сказал Гуахардо в ходе своего выступления на саммите Тихоокеанского альянса в Пуэрто-Вальярте.
Ранее президент США Дональд Трамп потребовал новых переговоров по НАФТА, куда входит также Канада, мотивируя это большим торговым дефицитом США по отношению к партнерам. Посол Мексики в США Херонимо Гутьеррес считает, что переговоры по модернизации НАФТА могут завершиться к концу текущего года.
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