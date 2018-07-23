Второе пришествие Михаила Балакина

Мосгорсуд восстановил торжество демократии. Своим вердиктом он отменил решение Мосгоризбиркома, не зарегистрировавшего Михаила Балакина в качестве кандидата в мэры. Судьи решили, что личные обстоятельства не могут быть причиной для пересмотра муниципалами своей позиции. В течение пяти дней эту «ошибку», вызванную отказом трёх муниципальных депутатов от своих подписей в поддержку кандидатуры бывшего строительного босса, следует поправить и запустить его предвыборную кампанию.

Самое забавное, что такое несколько неожиданное решение людей в судейских мантиях дало повод самому Балакину, баллотирующемуся от совсем уж незаметной партейки, поднять своей статус и публично дать понять, что его, видимо, опасаются. Таким образом в результате то ли действительно юридического недоразумения, то ли ловко разыгранной комбинации кандидат с сомнительной репутацией босса «Су-155», обездолившего тысячи дольщиков своих жилищных объектов, вдруг превратился в самого отчаянного оппозиционера, которого власти, а значит, и Мосгоризбирком, приняли за серьёзного, внушающего опасения политика.

Мягко говоря, отдает хлестаковщиной. Но на то и выборы, чтобы себя продать подороже. Самое забавное, что в отличие от иных зарегистрированных кандидатов, Балакин даже не опубликовал своей предвыборной программы. А потому вообще непонятно, что он сделал такого, чтобы напугать, видимо, действующего мэра. Нельзя же отнести к числу реальных угроз для существующего московского порядка вещей заявление о том, что я, мол, хочу возродить дух времен Лужкова. Впрочем, и этот пассаж остался без пояснений. И не ясно, готов ли бывший строитель Балакин ратовать за возрождение дорожных колец, чья концепция уже давно сдана в архив. Или он сторонник семейственности в городском хозяйстве. Или, на худой конец, вместо велосипедных прогулок готов ратовать за внедрение по рецепту Лужкова гольфа.

Но, как говорится, внимание к его предвыборной коллизии привлечено. И такой поворот в плане расширения своей узнаваемости стоит множества закупленных билбордов. Что ж, кандидатов в мэры теперь снова пять. И в ближайшее время узнаем, насколько эта пятерка великолепная.