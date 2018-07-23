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Козлов: в ходе подготовки к сезону игроки «Динамо» выполнили всё запланированное
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Козлов: в ходе подготовки к сезону игроки «Динамо» выполнили всё запланированное 

Чемпионат.com 1 час назад
Защитник «Динамо» Алексей Козлов рассказал о готовности к новому сезону. Игрок московского клуба признался, что остался доволен подготовкой команды.
«Всё проходит в плановом режиме. Считаю, всё запланированное мы выполнили. С тренерским штабом работаем с прошлого сезона и знаем требования. В целом, всё прошло хорошо. Настрой боевой. Всё-таки первая игра чемпионата, и хочется одержать победу, чтобы в дальнейшем быть на позитивной волне. Главное, хорошо начать», — сказал Козлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем во время встречи с болельщиками, которая проходила сегодня, 23 июля.
На мероприятии также было объявлено о подписании контракта с бывшим полузащитником «Краснодара» Жоаозиньо.
В прошлом сезоне «Динамо» заняло в чемпионате России 8-е место.
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