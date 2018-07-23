Козлов: в ходе подготовки к сезону игроки «Динамо» выполнили всё запланированное

Защитник «Динамо» Алексей Козлов рассказал о готовности к новому сезону. Игрок московского клуба признался, что остался доволен подготовкой команды.

«Всё проходит в плановом режиме. Считаю, всё запланированное мы выполнили. С тренерским штабом работаем с прошлого сезона и знаем требования. В целом, всё прошло хорошо. Настрой боевой. Всё-таки первая игра чемпионата, и хочется одержать победу, чтобы в дальнейшем быть на позитивной волне. Главное, хорошо начать», — сказал Козлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем во время встречи с болельщиками, которая проходила сегодня, 23 июля.

На мероприятии также было объявлено о подписании контракта с бывшим полузащитником «Краснодара» Жоаозиньо.