Восьмой Московский урбанистический форум уже сегодня показал, какой будет столица через несколько лет

На восьмом Московском урбанистическом форуме, завершившемся 22 июля, власти открыли планы по развитию мегаполиса, строительным программам на годы вперед.

В этом году впервые на пленарном заседании форума выступил президент России Владимир Путин . Для экспертов это означает, что форум стал настолько влиятелен в сфере градостроительной политики, что первое лицо государства выделило в графике целый час, чтобы выступить на конференции. В заявлении Владимира Путина основной акцент был сделан на необходимости развития городов, что перекликается с обращением президента России к Федеральному собранию. Владимир Путин подчеркнул: Москва взяла верное направление и стала законодателем мод в градостроительной политике страны.

Италии, Испании, Франции, США, Канады и Второе: на форуме собрались лучшие урбанисты земного шара из Англии Нидерландов , Голландии, Колумбии Японии . Будто и нет никакого санкционного режима. Когда приходит время говорить по делу — международные подковерные игры отходят на второй план. Более 7 тысяч человек посетили форум за два дня деловой программы, выступили 400 экспертов — весомые цифры.

КОММЕНТАРИИ ЭКСПЕРТОВ

Марат Хуснуллин , заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства:

— В концертном зале «Зарядье», который впервые открывает двери для посетителей, разместилась, без преувеличения, выставка будущего. Мы приняли решение в пользу решения музейного типа. Представили пространство с упором на презентацию мультимедийных материалов. Помимо традиционных стендов департаментов правительства Москвы , представили проекты ведущих девелоперских компаний России . Участники и гости форума смогли заглянуть в Москву будущего, представить, как будет выглядеть столица через несколько лет.

Василий Аузан, программный директор Московского урбанистического форума — 2018:

— На форуме мы попытались и для Москвы, и для других крупных мегаполисов нащупать повестку развития на будущее, в том числе поднимая темы, которые в Москве пока не получили серьезного звучания — экология, инклюзивность, новые показатели измерения городской жизни: здоровье, счастье. Кроме того, в программе Урбанистического форума были представлены все ключевые направления современной урбанистической мысли, и представлены не просто, а их передовыми носителями — экспертами.

— Посетители Урбанистического форума могли познакомиться с самой интересной и актуальной информацией, касающейся развития метро, программы реновации жилищного фонда, парков и зон отдыха, например парка «Зарядье», Новой Москвы. Кроме того, участникам и гостям Урбанистического форума — 2018 был продемонстрирован ролик о ключевых проектах развития транспортной инфраструктуры, строительства жилья и социальных объектов, создании новых спортивных объектов, парков и пешеходных зон и общественных пространств.

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