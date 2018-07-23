Чем дышать французской прессе, когда вышел весь футбол

«Вы хотите изменить мир? Начните со смены собственных трусов!»

Эта реклама, что называется, «делает лето» на французском телевидении, вызывая лёгкую прострацию, после недолгого недоумения — шутка или серьёз: «Французские трусы — точка — ком!»

Только очень незначительная часть опрошенных считает, что подобный лозунг, пусть и в рекламных целях, конечно, шутка. Подавляющее большинство безропотно полагает, что реклама несёт важную мысль, несмотря на подачу. И что такого гротескного вы видите в «трусах», если вас призывают, наконец, потреблять своё, родное, а не сделанное в Китае ?..

И было бы всё почти, как в сказке, и жили бы долго и счастливо, и умерли бы в один день. Но мешает та самая с виду незначительная часть населения, у которой ещё не до конца атрофированно чувство гротеска и которой никак не удаётся толком просмаковать футбольную победу, по заключениям телевизионных экспертов, перевернувшую мир, но по ощущению и умолчанию всё того же, непримиримого и тлеющего сквозь бурю восторгов меньшинства, вымученную и лотерейную.

«Хорваты совершенно очевидно были сильнее и изрядно вымотали нашу защиту. Просто нам в этот раз повезло…» — вот такой вердикт грустно, но убеждённо выдавали единогласно все действительно разбирающиеся в футболе специалисты и комментаторы, тем самым неприлично резко отличаясь от миловидных дикторш и искрящихся глубокими футбольными познаниями молоденьких телекореcпонденток, распевавших в унисон безусловную и незапятнанную случайностью славу французской сборной.

Дело в том, что и вкус и привкус этой победы был так спешно и рьяно приправлен особо мощной дозой политической рекуперации события, что достаточно быстро отрезвил даже самые искренние восторги.

Как когда-то, на Кубке мира в 1998 г., по теле и радио волнам хлынули и пенно растеклись страстные убеждения в том, что теперь всё вокруг немедленно поправится и станет хорошо. Потому что «эта победа объединила всех!», под французским флагом, который, нaконец, беспрепятственно можно вывешивать в собственном окне, как это обычно делают в Америке, без риска быть обвинённым в шовинизме. Потому что, это знамя примирило и даже сподобило хором спеть Марсельезу, чего не смогли добиться все предыдущие победы «объединённых наций и национальностей» французского футбола.

Вы, вероятно, не помните скандалы, когда некоторые игроки, «выходцы из стран Магриба», демонстративно отказывались петь гимн Франции , во время спортивных состязаний и всячески подчёркивали свою принадлежность совсем к другим странам и культурам, тем самым поплёвывая в кормушку и декларируя личный «протест против всех» — бывших «колонизаторов» и нынешних «капиталистов», нисколько не смущаясь, что их собственные зарплаты приближаются к 1 миллионy евро в месяц…

Так вот, долгоиграющего экстаза с проекцией на светлое будущее на этот раз не случилось, слишком уж накопившиеся со времён последней французской победы события подпортили веру в саму идею процветающего мультикультурализма.

Поэтому, отгуляв и откричав свои восторги, публика удручённо и привычно потупилась перед очередными безобразиями, учинёнными во многих городах на праздничных гуляниях «порослью молодой Франции». Той, которая имеет обыкновение безнаказанно громить и жечь чужое, и в частности, общественное имущество, по любому громкому поводу и даже без оного.

Передовицы ещё некоторое время пожевали радужные обещания всеобщего «замирения» на футбольной почве, но равнодушная к сиропным мечтам действительность очень быстро вернула всех к своим баранам. И вот задержавшиеся на фасадах французские триколоры тоскливо сникли на воцарившейся жаре и внезапно задымившем новом летнем скандале.

На этот раз, политическую рекуперацию достаточно банального по сути инцидента между вечными соперниками — жандармерией и полицией взяли на себя СМИ, счастливо объединившиеся по весьма богатому поводу.

Сам инцидент вообще не попал бы в медийный поток, если бы не удачное стечение обстоятельств, совместившее информационное затишье с самым разгаром летних отпусков: кроме ежедневной порции на тему «куда поехать отдыхать» публике необходим лёгкий «экстрим», а про лесные пожары в Швеции уже было…

Поэтому, недостойное поведение одного бывшего жандарма, силой личных и весьма влиятельных знакомств, пробившегося к самой верхушке и кормушке, получившего сытное и завидное место чуть не в личной охране президента Макрона и от понятного головокружения потерявшего тормоза, уже целую неделю занимает более двух третей информацинного пространства. Обрастая всё более смачными деталями и всё более дикими предположениями.

Речь на самом деле о самом обыкновенном случае получения должности по протекции. Иными словами, когда престижную работу вам обеспечивает какая-нибудь мощная в данной области тусовка и вы очень быстро оказываетесь в очень серьёзном облачении из прав и возможностей, которыми не очень ловко умеете распоряжаться. И потому зарываетесь и нарываетесь на заслуженный позор: вас берут за воротник, тычут носом в чин и гневно вопрошают, по какому праву вы здесь распоряжаетесь, да ещё и ведёте себя брутально, при разгоне демонстрантов.

Вот из подобной истории сейчас активно раздувают сенсацию, наворачивая чуть не политический детектив о «тайном чёрном кабинете президента»: самые расторопные сочинители уже торопятся обьявить о существовании секретной организации громил, в личном подчинении у г-на Макрона.

Ни дать, ни взять, продолжение известного кошмара «Никиты», ну, или, всех остальных президтенских тусовок планеты.

Г-н президент Макрон, как известно, по примеру г-на президента Миттерана, предпочитает послушную жандармерию дотошной полиции. Полиция любит копать, жандармерия исполняет, не докапываясь.

Из этой нехитрой истины уже который год тлеет негласное, но всем ясное соперничество между двумя праввоохранительными ведомствами и соперничество это сейчас играет на руку старательно раздуваемой сенсации, привносящей остроты в душную информационную однородность, после спада футбольного энтузиазма.

Иными словами, к ежедневному хлебу, немножко зрелищ. А заодно, можно и пощекотать уже откровенно не популярного во всех кругах президента, предрекая новые «разоблачения» покрываемым им секретным службам.

Нельзя же eжедневно народу только про отпуска и пожары. Заскучает народ.

Проблем-то, настоящих, «буйных» проблем, на самом деле, куча-мала.

И с мигрантами (куда селить и чем кормить), и с животноводами (экологи наплодили словенских медведей в Пиренеях, фермеры в ярости, клянут единую политику и Брюссель ), и даже с медициной (и медперсонала, и врачей катастрофически не хватает). Про социалку лучше и не вспоминать — там такие дыры и впадины, почище Марианской, столько всего раздербанили и не знают, как собрать снова.

Но обо всём этом потом. Всё это всё равно потонет в приливах и отливах отъезжающих и прибывающих отпускников.

Пусть публика пока развлекается с дорвавшимся до власти и зарвавшимся жандармом, да под сурдинку мотает на ус, как храбро свободная пресса лупцует президента страшными подозрениями в попустительстве «правоохранительному произволу».

Этот президент, как и прочие, обещал, наконец, поменять шило на мыло, окончательно и бесповоротно. Так что, так ему, противному, и надо.

«Вы хотите изменить мир? Начните со смены собственных трусов!»

Hачните и увидите — мир незамедлительно начнёт меняться.

А за такой вот «разоблачительной» сенсацией, глядишь, и грянет что-нибудь похлеще.

Не расходитесь. Подождём…