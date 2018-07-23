В Псковской области до конца года появится около 20 органов общественного самоуправления

ПСКОВ , 23 июля. / ТАСС /. Администрация Псковской области намерена создать в регионе до конца 2018 года порядка 20 органов территориального общественного самоуправления (ТОС). Сейчас в регионе действует лишь одна такая структура, об этом в понедельник сообщила пресс-служба областного правительства.

Территориальное общественное самоуправление — это объединение инициативных граждан, при помощи которого они могут решать широкий круг вопросов, направленных на улучшение качества жизни. В частности, участники объединения могут создавать проекты и программы развития соответствующей территории, принимать решения о благоустройстве дворов вокруг своих домов, о ремонте дорог и тротуаров, о защите экологии и объектов культурного наследия. Вся деятельность таких общественных структур финансируется, как правило, за счет личных средств жителей. Деньги на реализацию конкретных проектов ТОС может получить из местных бюджетов, также члены ТОС могут претендовать на грантовую поддержку.

"ТОСы в настоящее время являются самым гибким и максимально приближенным к населению институтом местного самоуправления, который активно развивается на территории всей страны. Псковская область на сегодняшний день, к сожалению, не относится к числу лидеров по развитию ТОСов, но эта ситуация должна измениться уже в текущем году. Если на данный момент в регионе сформирован всего один орган, то к концу года мы должны выйти на показатель не менее 20", — приводит пресс-служба слова врио губернатора Михаила Ведерникова

Представители администрации региона также добавили, что со стороны областных властей «осуществляется информационно-методическое обеспечение и сопровождение инициативных групп, разъясняются механизмы деятельности ТОСов».