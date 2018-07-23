Сергей Собянин: Наши затраты окупаются за один-два года

Мэр Москвы Сергей Собянин , выступая на заседаниях Московского урбанистического форума, рассказал о важных переменах, которые произошли за семь лет в столице.

«ВМ» собрала самые яркие цитаты из выступлений мэра.

Благоустройство

Улицы выдержали испытание мундиалем, когда миллионы людей приехали в наш город. Но я не уверен, что Москва образца 2010 года перенесла бы все это. Сейчас улицы выглядят просто, но красиво. Однако для этого была проделана огромная работа. Нужно было привести в порядок вывески, очистить территории от нестационарной торговли и принять еще много других решений, каждое из них — небольшая, но реальная революция.

Инвестиции

Благоустройство улиц — самый окупаемый инвестиционный проект. Наши затраты окупаются в течение одного года, максимум двух лет. Кстати, это же касается и затрат на строительство спортивной инфраструктуры. Для чемпионата мира мы не готовили специально город, не строили специально объекты. Единственное — привели в соответствие стандартам ФИФА стадион «Лужники». Его реконструкция стоила 25 миллиардов рублей. Но в любом случае это наш капитал: половина затрат окупилась всего за один месяц. Вложения в инфраструктуру, в общественные пространства, в социальную сферу дают колоссальный толчок для привлечения инвестиций. За этот год инвестиции увеличились в 76 раз, доходы бюджета города увеличились пропорционально этому движению. Сегодня у Москвы нет долгов и есть уверенность, что мы сможем реализовать большую часть программ развития города.

Школьное образование

Дети — главное, что есть в нашей жизни. От них зависит будущее города. Поэтому так важно, какое образование они получают. Мы провели серьезную работу, и теперь все школы Москвы одинаково хороши — дают ребятам качественные знания. Об этом говорят результаты Всероссийской олимпиады: москвичи заняли больше половины всех призовых мест. Что дальше? А дальше мы продолжим реализовывать проекты, которые позволяют делать уроки еще интереснее. Например, «Московская электронная школа», которая работает по принципу «Википедии». «Московскую электронную школу» создают 70 тысяч педагогов столицы, тысячи школьников и множество людей, которые развивают образовательный контент. Это общенародный проект.

Система управления

В большом городе выстроить эффективную систему участия горожан в решении важных вопросов сложно. Представьте, несколько тысяч человек выходят на улицу и говорят: «Мы москвичи, услышьте нас! Мы говорим то, что надо делать». Но насколько это отвечает интересам миллионов жителей столицы? Для того чтобы понять, чего хотят люди, включить их в систему управления городом, мы создали несколько сервисов. В частности, портал «Наш город», где можно проконтролировать работу городских систем и учреждений. Сталкиваясь с проблемой, москвичи могут сообщить о ней и в течение восьми дней получить официальный ответ. Впрочем, практика показывает, что все разрешается в два раза быстрее.

Экология

Мы модернизировали Московский нефтеперерабатывающий завод, провели реорганизацию и реконструкцию коммунальных предприятий. Среди других мер — очистка канализационных стоков и совместная программа с Московской областью по раздельному сбору, сортировке и утилизации мусора.

КОММЕНТАРИИ ЭКСПЕРТОВ

Представители 70 стран приехали в российскую столицу на Московский урбанистический форум. «ВМ» расспросила экспертов, что они думают о городских преобразованиях, как оценивают изменения.

Федерико Кугурулло, доцент кафедры урбанизма тринити-колледжа ( Дублин ):

— Я впервые посещаю Москву, но даже в этот визит не могу не отметить, что город выглядит очень комфортным и дружелюбным для его жителей и туристов. Конечно, как и в любом другом мегаполисе, в российской столице есть свои проблемы, в первую очередь из-за большого количества машин на улицах. Перемены в транспортной системе не заставят себя ждать. Они должны касаться информатизации системы управления потоками транспорта, использования беспилотных технологий.

Рик Штефенс, президент международного общества городских и региональных планировщиков ISOCARP ( Гаага ):

— Я два года не был в Москве и, когда приехал на Урбанфорум, вдруг обнаружил, что окружающий меня город очень быстро трансформировался, стал совершенно новым и современным. Я вижу ренессанс российской столицы. Город нужно видеть, слышать, чувствовать, понимать его особый танец преображения, и в Москве все это ощущается по-особенному.

— За последние годы прогресс в развитии Москвы очень заметен. Это рост качества городской среды, который отражается в настроениях людей — им достаточно комфортно в мегаполисе. Если ты имеешь хорошую работу, красивые проспекты, благоустроенные улицы, культурную составляющую, возможность реализовать себя в творчестве, тогда ты успешен в этом огромном городе. Объединяют людей и открытые общественные пространства, качественные изменения которых произошли в Москве. Конечно, ряд проблем так и остается во всех мировых мегаполисах, не только в российской столице. Это вопросы образования, транспортные проблемы, внедрение современных технологий и информатизация практически всех процессов. Однако мы понимаем, что инновации быстрее реализуются в мегаполисах, и часть проблем они смогут снять в ближайшем будущем.

Маркус Аппецеллер, директор и партнер MLA+ ( Роттердам ):

— Если вы посмотрите на нынешнюю Москву и вспомните, какой она была 10–20 лет назад, то вы увидите два совершенно разных города. Огромное количество изменений в городской среде произошло в последние лет пять. Благоустроенные общественные пространства, современные парки привлекают в российскую столицу все больше людей, туристов из других стран. Отметить можно и серьезные преобразования транспортной составляющей мегаполиса: город не встал в пробках, несмотря на серьезный трафик на дорогах. Особое внимание всем гостям Москвы стоит обратить на культурную составляющую: она уникальна.

Александр Гарвин, профессор Йельского университета (Нью-Хейвен):

— Москва формирует себя как город за счет уникального развития транспортной инфраструктуры, в первую очередь МЦК и нового кольца метро.