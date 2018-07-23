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«Ничего себе»: кусающиеся лошади искалечили приморцев
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«Ничего себе»: кусающиеся лошади искалечили приморцев 

Primpress 2 часа назад
Фото: Primpress
Жители Приморья пожаловались на лошадей, от укусов которых пострадали несколько человек в районе поселка Дунай, сообщает PRIMPRESS.
«Осторожно! Кусают лошади! И к сожалению, никто не несет за это ответственность, как оказалось лошади «ничейные». Дунай. Бухта «Пресное озеро», — написали пострадавшие в соцсетях.
На фото, опубликованных в Сети, видны жуткие последствия укуса: кровоподтеки на теле «жертв».
Представленные кадры напугали интернет-пользователей.
«Ничего себе», «Всегда обхожу за километр этих животных» — пишут комментаторы.
Кто-то из подписчиков, посчитал, что пострадавшие сами виноваты — не нужно было лезть к лошадям.
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