«Ничего себе»: кусающиеся лошади искалечили приморцев

Жители Приморья пожаловались на лошадей, от укусов которых пострадали несколько человек в районе поселка Дунай, сообщает PRIMPRESS.

«Осторожно! Кусают лошади! И к сожалению, никто не несет за это ответственность, как оказалось лошади «ничейные». Дунай. Бухта «Пресное озеро», — написали пострадавшие в соцсетях.

На фото, опубликованных в Сети, видны жуткие последствия укуса: кровоподтеки на теле «жертв».

Представленные кадры напугали интернет-пользователей.

«Ничего себе», «Всегда обхожу за километр этих животных» — пишут комментаторы.

Кто-то из подписчиков, посчитал, что пострадавшие сами виноваты — не нужно было лезть к лошадям.