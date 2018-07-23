Ещё
Общество слепых раскритиковало транспортную инфраструктуру Екатеринбурга
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Общество слепых раскритиковало транспортную инфраструктуру Екатеринбурга 

Уралинформбюро 2 часа назад
Фото: Уралинформбюро
Общественный транспорт Екатеринбурга и сопутствующая инфраструктура мало адаптированы для людей, имеющих проблемы со зрением. Слабовидящие люди части не понимают, какой транспорт подошел на остановку и какой свет включился на светофоре.
Чтобы ситуация изменилась, транспорт необходимо снабдить более крупными картинками с номерами маршрутов и оборудовать внешними громкоговорителями, сообщающими какой маршрут подъехал и куда он направляется.
Также для удобства слабовидящих лнеобходимо нанести желтые полосы на ступени городского транспорта, чтобы те могли их разглядеть. Об этом на своей странице в Facebook после встречи с местной ячейкой общества слепых сообщил правозащитник Руслан Камалетдинов.
По его словам, инвалиды по зрению также просят вернуть 067 маршрут и поменять городские светофоры — устройства, в которых сигналы обозначены с помощью «человечков», для них малоинформативны.
Чтобы слабовидящие могли различать цвета, светиться должна вся «линза», передает "Уралинформбюро".
Уралинформбюро: последние новости
СМИ опубликовали кадры зверских пыток в российской колонии (ВИДЕО 18+) Тагильский единоросс покинул партию со скандалом 20-летний пермяк зарезал "неприятную" соседку и поджег квартиру
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путина попросили вмешаться еще в одну войну138
Дело о госизмене начинает разрастаться106
Украинский политик лично проверил Крымский мост172
Последнее китайское предупреждение: США утопили свой корабль148
«Плеер.ру» приостановил работу после обысков34
Видео
00:22
В жестоком убийстве 5-летней девочки появились улики
Происшествия
01:18
Озвучены меры по улучшению качества жизни россиян
Общество Статьи
00:32
МИД прокомментировал эвакуацию «Белых касок»
Политика
03:12
«Путин не понимает»: США захотели новых санкций
Политика В мире
01:22
Это были их сыновья: захват заложников в Москве
Происшествия
01:20
Последнее китайское предупреждение: США утопили свой корабль
Армия Статьи
05:16
Российский актер объяснил, почему воюет в Донбассе
Украина В мире
21:19
Из россиян сделают «вечных пешеходов»
Общество
00:48
В «Роскосмосе» прояснили дело о госизмене
Наука Наука и техника
00:58
«Телефонное право»: новый ход в споре за Курилы
В мире Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение