Общество слепых раскритиковало транспортную инфраструктуру Екатеринбурга

Общественный транспорт Екатеринбурга и сопутствующая инфраструктура мало адаптированы для людей, имеющих проблемы со зрением. Слабовидящие люди части не понимают, какой транспорт подошел на остановку и какой свет включился на светофоре.

Чтобы ситуация изменилась, транспорт необходимо снабдить более крупными картинками с номерами маршрутов и оборудовать внешними громкоговорителями, сообщающими какой маршрут подъехал и куда он направляется.

Также для удобства слабовидящих лнеобходимо нанести желтые полосы на ступени городского транспорта, чтобы те могли их разглядеть. Об этом на своей странице в Facebook после встречи с местной ячейкой общества слепых сообщил правозащитник Руслан Камалетдинов

По его словам, инвалиды по зрению также просят вернуть 067 маршрут и поменять городские светофоры — устройства, в которых сигналы обозначены с помощью «человечков», для них малоинформативны.