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Начало и конец аренды велосипеда теперь возможны в трех разных парках Москвы
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Начало и конец аренды велосипеда теперь возможны в трех разных парках Москвы 

РИАМО 4 часа назад
Фото: РИАМО
С июня 2018 года по решению участников проекта «Активный гражданин» проект «Межпарковый велопрокат» позволит взять в аренду велосипед, например, в «Сокольниках», а вернуть его в саду имени Баумана или парке «Таганский», говорится в сообщении пресс-службы проекта «Активный гражданин».
Проект «Межпарковый велопрокат» стартовал в мае 2017 года. Его запустил департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры совместно с городским общественным велопрокатом Velobike.ru.
«Теперь аренда велосипедов стала намного удобнее — взять «железного коня» жители и гости столицы могут в одном парке, а вернуть в другом», — говорится в сообщении.
В июне 2018 года по решению участников «Активного гражданина» в проекте появился новый маршрут, соединяющий парки «Таганский», «Сокольники» и сад имени Баумана. Теперь взять и оставить арендованный велосипед можно в любом из трех парков.
Для регистрации в системе понадобится телефон или банковская карта. После этого нужно оплатить доступ в терминале, на сайте или через мобильное приложение. Система отправит ПИН-код для ввода на руле велосипеда. Когда появится надпись «Удачной поездки», можно будет начинать прогулку.
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