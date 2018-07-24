Узбекистан и Казахстан провели второй этап совместного военного учения 

Ташкент, 23 июля /Синьхуа/ — Узбекистан и Казахстан провели второй этап совместного тактико-специального учения, сегодня сообщила пресс-служба министерства обороны Узбекистана.
В ходе учения отработаны задачи по ведению специальной разведки, блокированию и уничтожению условной группы незаконного вооруженного формирования в горных условиях, осуществлен разгром группировки с помощью наведения авиации и корректировки огня артиллерии.
Первый этап учения прошел на территории Казахстана 10-16 июля. —0—