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Узбекистан и Казахстан провели второй этап совместного военного учения
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Узбекистан и Казахстан провели второй этап совместного военного учения 

ИА Синьхуа 41 минуту назад
Ташкент, 23 июля /Синьхуа/ — Узбекистан и Казахстан провели второй этап совместного тактико-специального учения, сегодня сообщила пресс-служба министерства обороны Узбекистана.
В ходе учения отработаны задачи по ведению специальной разведки, блокированию и уничтожению условной группы незаконного вооруженного формирования в горных условиях, осуществлен разгром группировки с помощью наведения авиации и корректировки огня артиллерии.
Первый этап учения прошел на территории Казахстана 10-16 июля. —0—
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