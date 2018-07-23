Московский судья стал фигурантом дела о взятке

Московский судья Алексей Зорин стал известен не громкими процессами, а «прославился» из-за возбужденного уголовного дела по пункту «б» части 5 статьи 290 УК — получение взятки с вымогательством. Столичная квалифколлегия согласилась отдать судью следствию для возбуждения в отношении него уголовного дела.

На заседании Высшей квалифколлегии Зорин не отрицал, что взятка была, но настаивал, что ее брал не он, а судебный пристав. Якобы именно пристав отпустил нарушителя из зала суда за 20 тысяч рублей, и судья настаивал, что он не имел отношения к обвинению.

Зорин пояснил буквально следующее: «Нарушитель был пьян, я вызвал пристава, попросил задержать его до вынесения окончательного решения, а затем оказалось, что подозреваемый неожиданным образом исчез».

И добавил: «Пристав пришел и при секретаре и помощнике рассказал, что взял деньги, потому что ему не выдали премию».

По меньшей мере странно прозвучало это заявление судьи. Тем более что нарушитель обратился в ФСБ и написал заявление о вымогательстве у него взятки именно судьей.

Спустя некоторое время судья решил, что его дело можно пересмотреть по новым обстоятельствам: к ним, в частности, он отнес версию о том, что все произошедшее — результат «мести» сотрудников ФСБ.

Представитель московской квалификационной коллегии судей уточнила, что в квалифколлегии не видят связи между тем, что сотрудник спецслужбы был лишен водительских прав, и историей со взяткой. К тому же, подчеркнула она, при попытке давления со стороны третьих лиц судья должен был сообщить об этом, но никаких заявлений от него не поступало.

Сам Зорин на новое заседание ВККС не явился. Как выяснилось в ходе заседания, он находится в международном розыске. Интересно, что об этом не было известно даже его адвокату. Судьи Высшей квалификационной коллегии рассмотрели жалобу в отсутствие заявителя и сочли аргументы Зорина недостаточными для оправдания.

Мантию ему не вернут, и он становится «полноправным» фигурантом уголовного дела о взятке.

Он пожаловался на решение краевой квалифколлегии отдать его дело следователям, возбудившим уголовное дело.

Местная КСС согласилась с обвинением Воробьева в том, что он с 2013 по 2016 год многократно выезжал за рубеж по личным делам неофициально в рабочие дни, не оформляя отпуск. И за эти дни, по данным следствия, получил судья 200 447 рублей в качестве зарплаты. Сам Воробьев в жалобе в ВККС указал, что не причинил ущерба бюджету и мог использовать указанные дни как отгулы из-за того, что в другое время перерабатывал. Но никаких документов о переработке не предоставил.

Он не явился на заседание Высшей квалификационной коллегии судей, которая приняла решение оставить в силе постановление коллег из региона о даче согласия на возбуждение уголовного дела.