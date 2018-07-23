Военный эксперт: Никакого ноу-хау в украинском огнемёте нет

Владислав Шурыгин рассказал НСН, почему украинские новинки вооружения часто дают сбои и приводят к трагедиям.

Украине началось производство реактивных огнемётов РПВ-16, которые вскоре поступят на вооружение ВСУ. Как написал в своём Twitter президент Украины Пётр Порошенко , это высокомощное оружие, которое Укроборонпром производит для вооружённых сил страны.

Главный редактор журнала «Солдаты России» Владислав Шурыгин в эфире НСН заявил, что ничего новаторского в этом образце оружия нет, а за основу его разработки взяты ещё советские огнемёты «Шмель».

«Никакого ноу-хау в этом нет вообще, потому что Украина не способна производить современное вооружение. Это как бы модернизация того, с чем мы раньше сталкивались — нашего российского огнемёта «Шмель». Но называть это Wunderwaffe, чудо-оружием, может только Порошенко, чтобы поднять свой авторитет», — заметил Шурыгин.

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Поспешное взятие на вооружение новых экземпляров чревато последствиями для Украины. Так, ещё в начале июля недавно взятый на вооружение миномёт «Молот» взорвался во время бригадных тактических учений ВСУ, погибли три человека, ещё девять пострадали. Позже военные начали массово отказываться от использования этого вида оружия. Однако это совершенно типичная ситуация для Украины, поделился с НСН Шурыгин.

«Это вполне возможно, [что такие случаи будут и с огнемётом]. Потому что принятие на вооружение новых моделей идёт сейчас в Украине совершенно хаотично. Нет никакой системы. В Российской армии эта система не меняется ещё с советских времен, когда оружие проходит сложнейшие поисковые испытания. Оно испытывается во всех средах, всех температурах, и только когда устранены все недостатки, оно передаётся на вооружение. А в Украине достаточно свинтить несколько гаек, назвать это чудо-оружием и пиарить по телевизору, после чего его начинают масштабно производить. Это типичная ситуация, когда неотработанное вооружение было поставлено в войска. Схватились за него, потому что оно примитивное. Его легко сделать. А то, что этот миномёт не отработан и в нём взрываются мины, об этом никто не подумал, и люди платятся жизнями. Я огнемёт этот в руках не держал, не имею данных о его эксплуатации. Но учитывая, что это типичная ситуация для украинского оружия, я бы поостерёгся называть его чудо-оружием и объявлять некую его новизну», — заключил Шурыгин.

Добавим, что выпуском огнемётов в Украине займётся Научно-исследовательский институт химических продуктов, входящий в состав концерна «Укроборонпром». Отмечается, что оружие уже прошло все необходимые приёмо-сдаточные испытания.