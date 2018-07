ОБЗОР: Роскачество оценило антивирусные программы для компьютеров на Mac OS 

"Предпочтение стоит отдавать платным версиям: в отличие от защитников для ОС Windows, бесплатные антивирусы для Mac, в большинстве случаев, способны обеспечить базовую защиту от вирусов, но, как правило, им не хватает дополнительных функций", — говорится в сообщении Роскачества по результатам исследования.

Там отмечается, что по данным statcounter.com, доля пользователей компьютеров под управлением Mac OS составляет порядка 12%, и эксперты замечают, что рост угроз для них уже наметился, и будет только увеличиваться в будущем. Так, в 2016 году был зарегистрирован первый вирус-вымогатель, который смог успешно поразить компьютеры Apple.

КАК ПРОВОДИЛОСЬ ИССЛЕДОВАНИЕ

В ходе исследования, которое проводилось полгода, были протестированы 10 наиболее востребованных антивирусов (6 платных и 4 бесплатных) от разработчиков со всего мира, в том числе Norton, Kaspersky, Bitdefender, Avira, ESET, Avast и AVG. В список испытуемых также вошла встроенная защитная система для Mac, однако по результатам исследования она оказалась на последнем месте рейтинга.

Каждая из программ проверялась по 200 показателям, разделенным на три группы: защита от вирусов, удобство использования и влияние на скорость работы компьютера. Самым важным критерием оценки стала защита от вирусов — результаты проверок по этому блоку давали 65% от общей оценки антивируса. Удобство использования и влияние на скорость работы компьютера давали 25% и 10% от общей оценки, соответственно.

Оценивая степень защиты от вирусов, специалисты проводили общий тест на защиту в онлайн-режиме (проверка устойчивости к более 40 тысячам вирусов, на фишинг и защиту от программ-вымогателей), офлайн-тест (способность обнаружить вирусы на USB-накопителе), тест на ложное срабатывание (проверяет насколько эффективно антивирус идентифицирует настоящие угрозы и пропускает файлы, которые на самом деле безопасны) и тест на сканирование (проверялось, насколько эффективно функция сканирования работает при автоматической проверке компьютера на наличие вредоносных программ и при запуске вручную).

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

По результатам исследования лучшими для Mac OS оказались платные программы.

Так, первую строчку рейтинга Роскачества по результатам проверок занял G Data Antivirus for Mac OS (оценка 4,05 балла), вторую — Norton Security Deluxe (3,98 балла), третью — Kaspersky Internet Security (3,9 балла), четвертую — Bitdefender Antivirus for Mac (3,81 балла). И лишь на пятом месте оказалась бесплатная программа — Avira Free Antivirus for Mac (3,57 балла). «В отличие от защитников для ОС Windows, бесплатные антивирусы для Mac не всегда хороши, чтобы обеспечить достаточную защиту от угроз. В этом сегменте пока что платные пакеты остаются лучшим решением», — отмечается в сообщении.