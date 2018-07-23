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В подъезде на Кетчерской выполнена дополнительная уборка
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В подъезде на Кетчерской выполнена дополнительная уборка 

Управа района Вешняки 24 минуты назад
Фото: Управа района Вешняки
Жительница района Вешняки Елена Захарова обратилась на портал «Наш город» с жалобой на неубранный подъезд.
По свидетельству жительницы, в подъезде дома номер 12 по Кетчерской улице постоянно грязно. Жители дома изучили данные о визитах уборщицы в их дом, регистрируемые в специальном журнале у консьержек. Получилось, что уборщица приходит в подъезд только на 30-40 мин. По мнению Елены Захаровой, этого времени недостаточно для того, чтобы привести в порядок лестничные площадки 16-ти этажей здания. Ранее жильцы уже неоднократно жаловались на некачественную уборку в подъезде. Елена Захарова попросила принять необходимые меры.
Уже на следующий день по данному адресу были выполнены соответствующие работы по уборке в подъезде. В настоящий момент он пребывает в удовлетворительном санитарном состоянии, что подтверждено самой заявительницей. Уборка делается согласно регламенту. Специалисту по уборке было указано на необходимость усилить контроль. Об этом жительнице сообщил глава управы района Вешняки Сергей Махов.
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