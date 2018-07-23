В подъезде на Кетчерской выполнена дополнительная уборка

Жительница района Вешняки Елена Захарова обратилась на портал «Наш город» с жалобой на неубранный подъезд.

По свидетельству жительницы, в подъезде дома номер 12 по Кетчерской улице постоянно грязно. Жители дома изучили данные о визитах уборщицы в их дом, регистрируемые в специальном журнале у консьержек. Получилось, что уборщица приходит в подъезд только на 30-40 мин. По мнению Елены Захаровой, этого времени недостаточно для того, чтобы привести в порядок лестничные площадки 16-ти этажей здания. Ранее жильцы уже неоднократно жаловались на некачественную уборку в подъезде. Елена Захарова попросила принять необходимые меры.