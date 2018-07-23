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Более 10 тыс. москвичей посетили предприятия в рамках акции «День без турникетов»
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Более 10 тыс. москвичей посетили предприятия в рамках акции «День без турникетов» 

РИАМО 1 час назад
Свыше 10 тысяч москвичей стали участниками акции «День без турникетов», в ходе которой смогли посетить различные предприятия и технопарки, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
«Это три дня, когда можно посмотреть, как работает производство, послушать там концерт, пообщаться с руководством и сотрудниками. В акции участвовали 38 предприятий и технопарков, в том числе областные», — написал Собянин на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
Акция «День без турникетов» проводится в Москве регулярно с 2012 года. Для участников проводят экскурсию, где они могут познакомиться с историей московской промышленности и узнать о ее современных достижениях. На некоторых предприятиях они могут поучаствовать в производственном процессе — собрать микросхемы, предметы мебели, испечь пирожные, изготовить конфеты или мороженое.
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