Льготные места для дачников организованы на рынках Волгограда

Всего для дачников и плодов их труда на рынках и ярмарках Волгограда предоставляют от 10 до 15 процентов торговых мест. Причем к концу лета, с появлением продукции нового урожая, их количество увеличится.

— На рынках областного центра предусмотрено 1786 мест, из них порядка 50 процентов выделяются местным товаропроизводителям, а также дачникам. Еще 1630 торговых мест оборудовано на городских ярмарках, здесь для владельцев дачных участков отведено от 10 до 15, — рассказали «РГ» в пресс-службе администрации города. — Таким образом, в каждом районе города на территории рынков и ярмарок дачники могут быстро и в комфортных условиях реализовать излишки урожая, а волгоградцы приобрести свежую продукцию по оптимальным ценам.