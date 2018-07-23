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В ближайшие четыре дня несколько районов Ростова останутся без электричества
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В ближайшие четыре дня несколько районов Ростова останутся без электричества 

161.ru 29 минут назад
Фото: 161.ru
Десятки домов останутся без света
Жителям Ворошиловского, Пролетарского районов и поселка Верхнетемерницкого стоит приготовиться к тому, что течение нескольких дней в их домах не будет света. Об отключениях с 24 по 27 июля сообщает Донэнерго. — Все работы производятся для обеспечения наиболее качественного и надежного энергоснабжения в городе и области, — уточнили в пресс-службе компании. Ниже мы приводим список улиц, на которых отключат электричество. 24 июля с 9:00 до 17:00 света не будет по следующим адресам:
ул. Школьная 18-28, 17-29; пер. Клавишный 5-13, 20-26; ул. Горсоветская 70-88, 79.
25 июля с 9:00 до 17:00 электричество отключат в этих домах:
ул. Рябышева 38-58, 43-83;
ул. 36-я линия 23-39, 30-56;
ул. 38-я линия 18-70, 29-89.
26 июля с 9:00 до 17:00 к отключениям стоит приготовиться тем, кто живет на следующих улицах:
ул. Татарская 70-112, 71-119;
ул. Белорусская 189-221; пер. Мезенский 2-28, 39-87.
27 июля с 9:00 до 13:00 свет отключат в домах по следующим адресам:
ул. Вселенная 1-23, 2-36;
ул. Галактическая 1-25, 2-30;
ул. Венеры 6/7.
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