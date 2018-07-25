Пучдемон захотел вернуться на каталонскую землю

После того, как Верховный суд пиренейского королевства в очередной раз отозвал международный ордер на его арест, это он может проделать хоть сегодня. Для этого нужно лишь оказаться на юге Франции , где есть районы, которые некоторые называют «северной Каталонией». А вот в самой Испании появляться ему не с руки — там все еще действует ордер на его арест по обвинениям в мятеже, подстрекательстве к мятежу и растрате государственных средств.

Пока же Пучдемон намерен отправится в Бельгию , где находится большинство его советников, также вынужденных покинуть Испанию из-за судебного преследования, и оттуда продолжать борьбу за независимость Каталонии. Предполагается, что в Брюсселе будет создан так называемый Совет республики (правительство в изгнании), чтобы интернационализировать этот процесс.

Экс-глава Женералитата надеется, что новый премьер-министр Испании, социалист Педро Санчес будет относиться к происходящему в Каталонии совсем не так, как его предшественник консерватор Мариано Рахой . Пучдемон обратился к нему с просьбой начать переговоры с каталонскими националистами. «Странно, что государство вело диалог с террористическими группами, но отказывается делать это с нами, демократами, которые никогда не применяли насилие», — заявил политик, намекая на предпринятые властями Испании попытки (правда, безуспешные) втайне достичь соглашения с баскской группировкой ЭТА.

По словам Пучдемона, его партия — Каталонская европейская демократическая партия — может оказать поддержку новому испанскому правительству в определенных вопросах при голосовании в парламенте при условии, что исполнительная власть будет соответствовать их ожиданиям. «Я не вижу в этом проблем», — заявил политик.

Напомним, ранее Верховный суд германской федеральной земли Шлезвиг-Гольштейн принял решение, что бывший президент Каталонии Карлес Пучдемон может быть депортирован в Испанию. Немецкая сторона признала правомерным лишь один из трех пунктов обвинения — растрату госсредств. Однако до экстрадиции дело так и не дошло. Верховный суд Испании отозвал свой запрос.

Вместе с ним были отменены ордера на арест советников Пучдемона Тони Комина, Луиса Пуча, Меритчель Серрет (все трое укрылись от испанского правосудия в Бельгии), Клары Понсати (переехала в Шотландию) и генерального секретаря «Левых республиканцев Каталонии» Марты Ровиры (находится в Швейцарии ).