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Пучдемон вернулся в Бельгию после задержания в Германии
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Пучдемон вернулся в Бельгию после задержания в Германии 

Российская Газета 14 минут назад
Фото: Российская Газета
Бывший глава Каталонии Карлес Пучдемон вернулся в Брюссель после освобождения из-под подписки о невыезде в Германии. В Бельгии он получил политическое убежище после провальной попытки объявить независимость Каталонии в октябре 2017 года.
"Я буду продолжать в Бельгии свою политическую деятельность, направленную на выполнение мандата народа о независимости Каталонии, и я буду работать для освобождения незаконно заключенных каталонских политиков", — цитирует Пучдемона РИА Новости. Также экс-глава Каталонии добавил, что не намерен вмешиваться в «политическую реальность Бельгии».
По словам Пучдемона, который вынужденно пробыл в Германии четыре месяца, его деятельность будет носить демократический и ненасильственный характер.
Ранее Верховный суд Испании объявил об отзыве европейского и международного ордеров на арест политика. Мадрид добивался экстрадиции политика по статье «подстрекательство к бунту», однако Германия готова была выдать его только по обвинению в растрате госсредств. Организация восстания карается согласно испанскому законодательству тюремным заключением от 15 до 25 лет, растрата госсредств — до 12 лет.
В октябре прошлого года в Каталонии прошло голосование по вопросу о выходе из состава Испании. Не менее 90,18 процента участников референдума высказались за независимость региона. Между тем власти страны отстранили от должностей Пучдемона и членов его правительства.
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