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Пучдемон продолжит в Бельгии деятельность в поддержку Каталонии
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Пучдемон продолжит в Бельгии деятельность в поддержку Каталонии 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
БРЮССЕЛЬ, 28 июл — РИА Новости, Александр Шишло. Экс-глава женералитета Каталонии Карлес Пучдемон заявил в субботу, что продолжит заниматься политической деятельностью «во имя свободы и независимости» Каталонии, находясь в Бельгии.
"Моя политическая деятельность будет базироваться в Бельгии во имя свободы и независимости Каталонии и ее народа, обеспечения его справедливых требований", — сказал Пучдемон на пресс-конференции по возвращении в Брюссель из Германии.
По словам Пучдемона, который вынужденно пробыл в Германии четыре месяца, его деятельность будет носить демократический и ненасильственный характер.
Он пообещал добиваться освобождения всех политических заключенных в Испании, прилагая все необходимые для этого усилия на европейском уровне. «Я доберусь до самого дальнего уголка на нашем континенте, чтобы защитить правое дело каталонского народа», — сказал Пучдемон.
В свою очередь действующий глава правительства Каталонии Ким Торра назвал «фарсом и самым большим позором» судебное преследование каталанских политиков, а возвращение Пучдемона в Брюссель — «днем поражения испанского государства».
Высший суд немецкой федеральной земли Шлезвиг-Гольштейн ранее постановил завершить процесс об экстрадиции экс-главы женералитета Каталонии Пучдемона. Ранее с соответствующим ходатайством в суд обратилась земельная генпрокуратура. Как говорилось в ее пресс-релизе, после отмены приказа об аресте Пучдемона с целью дальнейшей высылки этот процесс будет окончен.
Судья ВС Испании Пабло Льярена не согласился на экстрадицию Пучдемона из Германии только на основании обвинений в растрате госсредств, поскольку основным обвинением, предъявленным бывшему главе каталонского правительства в Испании, является организация восстания.
Организация восстания в случае, если не было применено оружие, карается согласно испанскому законодательству тюремным заключением от 15 до 25 лет, растрата госсредств в случае хищений более 250 тысяч евро — до 12 лет.
Судья ВС Пабло Льярена, который ведет дела, связанные с проведением незаконного референдума о независимости Каталонии 1 октября 2017 года, также принял решение аннулировать европейские и международные ордера на арест других находящихся за пределами Испании политиков — Антони Комина, Луиса Пуча, Марии Меричель Серрет, Клары Понсанти и Марты Ровиры, говорилось в судебном постановлении.
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