Пучдемон продолжит в Бельгии деятельность в поддержку Каталонии

"Моя политическая деятельность будет базироваться в Бельгии во имя свободы и независимости Каталонии и ее народа, обеспечения его справедливых требований", — сказал Пучдемон на пресс-конференции по возвращении в Брюссель из Германии

По словам Пучдемона, который вынужденно пробыл в Германии четыре месяца, его деятельность будет носить демократический и ненасильственный характер.

Он пообещал добиваться освобождения всех политических заключенных в Испании , прилагая все необходимые для этого усилия на европейском уровне. «Я доберусь до самого дальнего уголка на нашем континенте, чтобы защитить правое дело каталонского народа», — сказал Пучдемон.

В свою очередь действующий глава правительства Каталонии Ким Торра назвал «фарсом и самым большим позором» судебное преследование каталанских политиков, а возвращение Пучдемона в Брюссель — «днем поражения испанского государства».

Высший суд немецкой федеральной земли Шлезвиг-Гольштейн ранее постановил завершить процесс об экстрадиции экс-главы женералитета Каталонии Пучдемона. Ранее с соответствующим ходатайством в суд обратилась земельная генпрокуратура. Как говорилось в ее пресс-релизе, после отмены приказа об аресте Пучдемона с целью дальнейшей высылки этот процесс будет окончен.

Судья ВС Испании Пабло Льярена не согласился на экстрадицию Пучдемона из Германии только на основании обвинений в растрате госсредств, поскольку основным обвинением, предъявленным бывшему главе каталонского правительства в Испании, является организация восстания.

Организация восстания в случае, если не было применено оружие, карается согласно испанскому законодательству тюремным заключением от 15 до 25 лет, растрата госсредств в случае хищений более 250 тысяч евро — до 12 лет.