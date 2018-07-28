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Пучдемон прибыл в Бельгию
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Пучдемон прибыл в Бельгию 

Газета.Ru 55 минут назад
Фото: Газета.Ru
Экс-глава Каталонии Карлес Пучдемон прибыл на бельгийскую территорию. Об этом пишет El Mundo.
По данным издания, Пучдемон приехал в Бельгию из ФРГ утром 28 июля. В Брюсселе он встретился с главой каталонского женералитета Кимом Торрой, а также другими чиновниками Каталонии. Ожидается, что Пучдемон и Торра примут участие в совместной пресс-конференции.
По словам Пучдемона, его политическая деятельность сосредоточится в Бельгии.
Ранее сообщалось, что Верховный суд Испании отменил европейский ордер на арест Пучдемона после того, как Германия отказала в его экстардиции по обвинениям в мятеже.
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