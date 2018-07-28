Пучдемон прибыл в Бельгию

Экс-глава Каталонии Карлес Пучдемон прибыл на бельгийскую территорию. Об этом пишет El Mundo.

По данным издания, Пучдемон приехал в Бельгию из ФРГ утром 28 июля. В Брюсселе он встретился с главой каталонского женералитета Кимом Торрой , а также другими чиновниками Каталонии. Ожидается, что Пучдемон и Торра примут участие в совместной пресс-конференции.

По словам Пучдемона, его политическая деятельность сосредоточится в Бельгии.