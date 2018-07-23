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В первом полугодии 2018 года в Псковской области построено 632 дома
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В первом полугодии 2018 года в Псковской области построено 632 дома 

Псковская губерния 29 минут назад
В первом полугодии 2018 года в Псковской области построено 632 дома, сообщает комитет по строительству и ЖКХ региона со ссылкой на свежие данные Псковстата. В статистическом ведомстве также отмечают, что за первое полугодие было введено 98 тыс. 418 кв. метров жилья, это на 88 процентов больше, чем в первом полугодии 2017 года. При этом в целом строительная деятельность в регионе в первом полугодии имеет отрицательную динамику: объём работ в сфере строительства в денежном выражении составил 7 млрд 607,6 млн рублей: это на 24 процента меньше, чем в первом полугодии прошлого года. Чтобы оперативно следить за самыми важными новостями, подписывайтесь на наши группы в «Телеграме», «ВКонтакте», «Яндекс. Дзен», «Твиттере», «Фейсбуке» и «Одноклассниках».
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