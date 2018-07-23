Как происходит контроль за качеством продуктов 

Рынок диктует правилаВ СССР был Госстандарт, на тему инфраструктуры качества, кажется, никто не размышлял. Но и экономика страны строилась совсем на других принципах. Весь свой путь от фабричного конвейера до полки магазина товар оставался в одних руках — руках государства. И оно само и комплексно решало вопросы обеспечения качества выпускаемой и реализуемой населению продукции. Рыночная экономика предполагает принципиально другую роль государства как регулятора и контролера соблюдения «правил игры», а также защитника прав и интересов потребителя. Важно понимать, что инфраструктура качества — это не одно или несколько ведомств, которые за все отвечают. Это институциональные условия, в которых государство выступает модератором — вырабатывает общие правила и гарантирует, что они будут соблюдаться. В связи с этим важнейшее значение приобретает предоставление доступа к наилучшим технологическим практикам и передовым инструментам развития конкурентоспособности. Кстати, Россия вовсе не пытается идти особым путем. Национальная инфраструктура качества есть в большинстве экономически развитых стран, поддерживающих тем самым своих производителей не только на внутреннем рынке, но и успешно продвигающих товары на экспорт. Слагаемые качестваНациональная инфраструктура качества состоит из четырех базовых элементов. В основе всего — стандартизация, то есть деятельность, направленная на выработку, принятие, внедрение и постоянную актуализацию стандартов, дающих рынку нужное качество. В России государству в этом всегда отводилась главенствующая роль и как инициатору новых разработок, и как держателю внушительного по объемам информационного фонда. Он включает, в том числе, наследие еще советской стандартизации, отнюдь не утратившей своей актуальности, а скорее наоборот — вновь востребованной у производителей, которые видят запрос потребителя на старые добрые ГОСТы. Сегодня Росстандарт работает над тем, чтобы сделать эту базу данных широко доступной — буквально по клику компьютерной мыши. Для этого содержимое фонда мы активно переводим в цифровой формат. С другой стороны, жизнь требует постоянного и все более оперативного обновления старых и создания новых стандартов. К слову, вряд ли государственная система стандартизации справилась бы сегодня с такой задачей. Гораздо эффективнее предоставлять карт-бланш самим игрокам рынка, оставляя государству роль модератора тех дискуссий, которые должны предшествовать принятию новых стандартов. Готов ли к этому рынок? Убежден, что да: мы видим, как активно бизнес работает над корпоративными и отраслевыми стандартами, которые являются основой для эффективного развития общенациональной и даже международной стандартизации. Второй важный компонент инфраструктуры — метрология. Качество любой продукции имеет конкретные, измеряемые параметры. Так что нам не обойтись без технологий и инструментов, обеспечивающих единство и точность измерений. Их развитием в системе Росстандарта занимается целая сеть научных институтов и региональных центров. В их распоряжении одна из лучших в мире эталонная база и высокоточная контрольно-измерительная аппаратура. Третья составляющая инфраструктуры — это контроль качества продукции. Это система лабораторий, испытательных центров и органов по сертификации, тестирующих продукцию и делающих выводы о ее соответствии или несоответствии установленным требованиям. И, наконец, четвертый элемент предполагает аккредитацию, то есть признание компетентности организаций, которым можно доверить измерять значимые характеристики продукции, проводить ее тестирование, давать ей оценку и т.д. Спрос на подделки не падаетКаждый элемент инфраструктуры качества взаимосвязан с другими. Убрав любой из них, мы теряем целостность и работоспособность всей системы. Можно иметь самую мощную эталонную базу, опережать весь мир по измерительным возможностям, использовать самые актуальные, суперсовременные стандарты. Но если у нас не все хорошо с тестированием продукции, инфраструктура, увы, хромает. Именно этим пользуются те, кто безнаказанно предлагают покупателям фальсификат и контрафакт. С одной стороны, в России явно недостаточно лабораторий, где проводится тестирование и сертификация продукции, а с другой — те лаборатории, которые есть, остаются незагруженными. Отсутствие спроса на услуги лабораторий тормозит их развитие. Если мы и дальше не сможем тестировать то, что к нам везут, так и останемся незащищенными от контрафактаНо есть еще одна проблема: бреши в нормативной базе позволили расплодиться множеству недобросовестных, часто просто виртуальных организаций, чья деятельность сведена к банальной торговле фальшивыми сертификатами. Как раз на эти подделки, к сожалению, сохраняется огромный спрос, и государство в лице минпромторга и минэкономразвития, Росстандарта и Росаккредитации сейчас активно борется с этим злом. Мы возлагаем большие надежды на новые правила оценки соответствия, предусматривающие упрощенную процедуру аннулирования недостоверных протоколов тестирования. Кроме того, потребуются и серьезные санкции для заказчиков — тех, кто решил воспользоваться услугами квазиэкспертов, кто покупает поддельные протоколы испытаний, обманывая покупателей липовыми сертификатами. Рынок ждет защитыВыгода бизнеса очевидна. Во-первых, производитель получает доступ к механизмам «поднятия планки». Ведь на кону качество собственной продукции и ее конкурентоспособность. Тем, кто работает на рынке «всерьез и вдолгую», придется соответствовать требованиям, иначе есть риск остаться без потребителя. Во-вторых, это мощный стимул для выхода на новые, уже зарубежные рынки. Когда отечественным производителям станут доступны в России те испытательные возможности, которые требуются для выхода на экспорт, а их результаты начнут признаваться за рубежом, экспортеры смогут сократить свои издержки и получить «зеленый коридор» в любую страну. И наоборот, если мы у себя в России и дальше не сможем должным образом тестировать то, что к нам везут, наш рынок так и останется незащищенным от поставок дешевого, но часто просто опасного контрафакта, производимого «специально для России». Расширение испытательных возможностей внутри страны создаст прочные барьеры на пути таких некачественных и небезопасных товаров. Поэтому развитие инфраструктуры качества мы считаем основной миссией Росстандарта и видим в ней огромный потенциал для роста российской экономики.