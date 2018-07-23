Дима Билан открыл собственный бизнес

Последние три года Дима Билан сотрудничал со своим родственником, занимаясь открытием собственного дела. Их общее детище, мини-отель, работает уже год, но стало известно о бизнесе певца только сейчас.

Билан сообщил о том, что у него появилась новое увлечение, новый проект, который его очень радует. Дмитрий рассказал, что его мини-отель предлагает 29 номеров, все чистые, уютные и доступные простому народу.

Учитывая развитие туризма в стране, у Дмитрия действительно есть хорошие шансы получить большую прибыль от инвестиций в открытие отеля.