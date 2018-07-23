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Дима Билан открыл собственный бизнес
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Дима Билан открыл собственный бизнес 

Russianshowbiz.info 31 минуту назад
Фото: Russianshowbiz.info
Последние три года Дима Билан сотрудничал со своим родственником, занимаясь открытием собственного дела. Их общее детище, мини-отель, работает уже год, но стало известно о бизнесе певца только сейчас.
Билан сообщил о том, что у него появилась новое увлечение, новый проект, который его очень радует. Дмитрий рассказал, что его мини-отель предлагает 29 номеров, все чистые, уютные и доступные простому народу.
Учитывая развитие туризма в стране, у Дмитрия действительно есть хорошие шансы получить большую прибыль от инвестиций в открытие отеля.
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