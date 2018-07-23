Дома по программе реновации будут напрямую связаны с центрами госуслуг

Новые дома для переселения по программе реновации будут строить по умному стандарту. Об этом в рамках Московского урбанистического форума сообщил руководитель Департамента градостроительной политики столицы Сергей Левкин

Пока что участники программы переселяются в дома, построенные по другим городским программам. Несмотря на то что новое жилье полностью соответствует прописанному в законе стандарту реновации, планируемые смарт-технологии реализованы в них не полностью.

— Новые дома, которые проектируются, мы создаем в соответствии со «Смарт-стандартом 1.0». В ближайшие годдва у нас будет «Смартстандарт 2.0», — рассказал Сергей Левкин.

С тем, что представляют собой умный подъезд и умная квартира, можно было ознакомиться на специальном стенде Московского урбанфорума.

— На входе в дом будет стоять домофон, но не привычный нам, а оснащенный кнопками вызова не только квартиры, но и службы 112, вызова Объединенной диспетчерской службы, которая поможет оперативно решить любые аварийные ситуации, — пояснил Сергей Левкин.

В квартирах будут стоять не привычные нам счетчики тепла и воды, а современные автоматические приборы учета, передающие показания в службы формирования счета. Оповещение с суммой оплаты и объемом потребленных ресурсов придет жильцу на мобильное приложение, после чего останется нажать кнопку, и сумма спишется с банковской карты.

Кроме того, «Смарт-стандарт» предполагает оборудование систем безопасности: камеры видеонаблюдения установят во дворе, на входе в подъезд и в самом подъезде.

Еще одним важным нововведением станет специальное табло, которое разместят возле лифтов. С его помощью жильцы подъезда смогут узнать погоду, последние новости. Самое главное — табло будет удаленно связано с центром госуслуг «Мои документы», таким образом, жителям не нужно будет даже покидать подъезд, чтобы обратиться за получением той или иной услуги.

Реновация в «пятиэтажных» районах будет вестись по квартальному принципу. Проекты планировки пяти пилотных кварталов определяются в ходе международного архитектурного конкурса. Главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов в рамках Московского урбанфорума от метил: — Мы интенсивно работаем с проектами, которые набрали максимально высокий балл при оценке жителей в жюри. Нужно выбрать то, что будет минимально изменено. Понятно, что любая концепция изменится, но все-таки нужно выбрать ту, где идея максимально совпадает с финальным образом, — рассказал Сергей Кузнецов.

Главный архитектор добавил, что результат активной работы конкурсного жюри будет подведен в сентябре этого года. Напомним, что в финал конкурса вышли 20 проектов планировки — по 4 на каждый из пяти пилотных районов: Хорошево-Мневники, Головинский, Кузьминки, Царицыно и Проспект Вернадского.

КСТАТИ

Более 70 новых домов могут начать строить по программе реновации жилого фонда на стартовых площадках уже этой осенью. Сегодня переселение ведется в 11 домах. Последними были сданы два дома в районе Южное Бутово в Юго-Западном округе Москвы по адресам: улица Изюмская, 55, корпус 1, и 49, корпус 2.