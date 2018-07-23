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Skoda начала экспортировать российскую Octavia в Европу
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Skoda начала экспортировать российскую Octavia в Европу 

За рулем Кубань 35 минут назад
Фото: За рулем Кубань
Об этом сообщает «Российская газета».
В интервью изданию Наталья Костюкович, директор по внешним и внутренним коммуникациям Volkswagen Group в России, поведала о начале экспорта:
«Мы отправляем автомобили в Чехию, далее они распределяются на другие рынки Евросоюза».
Решение отгружать в Европу автомобили «Октавия», произведенные на предприятии "Группы ГАЗ" в Нижнем Новгороде, было принято в целых удовлетворения растущего спроса на данную модель в Старом Свете. До конца текущего года в Чехию для дальнейшего перераспределения по странам ЕС планируется поставить 10 000 автомобилей.
Экспортные модели собираются в соответствии с требованием еврорынка, например на них устанавливают моторы стандарта Евро-6, тогда как «Октавия» для России получает двигатели Евро-5.
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