Skoda начала экспортировать российскую Octavia в Европу 

Об этом сообщает «Российская газета».
В интервью изданию Наталья Костюкович, директор по внешним и внутренним коммуникациям Volkswagen Group в России, поведала о начале экспорта:
Решение отгружать в Европу автомобили «Октавия», произведенные на предприятии "Группы ГАЗ" в Нижнем Новгороде, было принято в целых удовлетворения растущего спроса на данную модель в Старом Свете. До конца текущего года в Чехию для дальнейшего перераспределения по странам ЕС планируется поставить 10 000 автомобилей.
Экспортные модели собираются в соответствии с требованием еврорынка, например на них устанавливают моторы стандарта Евро-6, тогда как «Октавия» для России получает двигатели Евро-5.